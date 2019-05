Der Jugendhilfeausschuss hatte in der vergangenen Woche mit den Stimmen des Paprika-Bündnisses aus SPD, Grünen und Bürgernähe/Piraten eine neue Kita-Beitragssatzung beschlossen. Darin ist vorgesehen, dass ab 1. August ein Kita-Platz bis zu einem Jahreseinkommen der Eltern von 24.542 Euro beitragsfrei ist. Bisher musste ab einem Einkommen von 17.501 Euro gezahlt werden. An der Dynamisierung der Elternbeiträge wurde jedoch festgehalten. Sie steigen jährlich automatisch um 1,5 Prozent.

»Hat eine Familie mit einem Brutto-Einkommen von 25.000 Euro im Kindergartenjahr 2015/16 noch 72,89 Euro pro Monat Elternbeiträge bezahlt, zahlt die Familie im Kindergartenjahr 2018/19 bereits 76,22 Euro bei gleichbleibendem Einkommen«, rechnet Susann Purucker vom JAEB vor. Die jährliche Belastung der Familie sei somit um rund 40 Euro angestiegen. Da sich die Beitragstabelle am Brutto-Einkommen der Eltern orientiere, müsse eine Familie somit 4,53 Prozent ihres Netto-Einkommens für Elternbeiträge einrichten. Aufgrund der vorhandenen Dynamisierung steige der prozentuale Anteil der Belastung immer weiter an.

CDU fordert Dynamisierung

»Dabei darf man nicht vergessen, dass Eltern bereits durch steigende Ausgaben für Lebensmittel und Mieten eine finanzielle Mehrbelastung ihres Haushaltseinkommen stemmen müssen«, meint Purucker. Den Familien stehe somit immer weniger Budget zur Verfügung.

Die CDU hatte deshalb in der Sitzung gefordert, analog zur Höhe der Beiträge auch die in den Beitragstabellen aufgeführten Jahreseinkommen jährlich um 1,5 Prozent zu dynamisieren. »Durch jährliche mögliche Gehaltssteigerungen rutschen Eltern sonst schnell in eine nächste Stufe, die unverhältnismäßig hohe Beiträge mit sich bringen kann«, so Petra Brinkmann (CDU). Ihr Antrag scheiterte genauso wie der des im Jugendhilfeausschuss antragsberechtigten JAEB. Dieser wollte die Dynamisierung der Elternbeiträge aussetzen oder ersatzweise ebenfalls die Dynamisierung der Elterneinkommen.

Eine Entlastung auch der Eltern mit höheren Jahreseinkommen würde Mehrkosten von rund einer Million Euro bedeuten und sei aufgrund der Haushaltssituation nicht darstellbar, hatten die Paprika-Politiker argumentiert. Heute ist die neue Satzung Thema im Finanzausschuss des Rates.