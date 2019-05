Detmold (dpa/WB). Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montagabend eine Unwetterwarnung für Ostwestfalen-Lippe herausgegeben.

Besonders in Bielefeld sowie in den Kreisen Herford und Lippe gibt es sehr starke Niederschläge. Dort und auch in den Kreisen Höxter und Paderborn könnten örtlich Bäume entwurzelt und Keller geflutet werden.

Zur Untwetterwarnung des DWD.