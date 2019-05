Von Jens Brinkmeier und Hans Peter Tipp

Bielefeld (WB). Von Ostwestfalen nach Köln: Das ist die Route der dreitägigen Charity-Radtour Velo X, die am Dienstag in Bielefeld gestartet wurde. Initiatoren der Spendenaktion sind Radprofi Rick Zabel aus dem Team Katusha-Alpecin und dessen Athletiktrainer Arne Greskowiak, der unter anderem auch die deutsche Basketball-Nationalmannschaft und den VfL Gummersbach fit macht.

Zusammen mit den Ideengebern machten sich am Dienstag bei typisch ostwestfälischem Schmuddelwetter zahlreiche Prominente auf den insgesamt knapp 300 Kilometer langen Weg über Bad Driburg und Dortmund nach Köln. Um nur einige zu nennen: Kölns Torjäger Simon Terodde, Trainer Heiko Herrlich (zuletzt Bayer Leverkusen), der frühere Eishockeyprofi Christian Ehrhoff und die Paralympics-Silbermedaillengewinnerin Denise Schindler saßen ebenfalls im Sattel. Auch die aktuelle Miss Germany, Nadine Berneis, trat kräftig in die Pedalen. Die Polizeibeamtin aus Stuttgart nimmt als begeisterte Rennradfahrin gern an Jedermannrennen teil. In diesem Jahr ist sie zudem als Botschafterin der Deutschland-Tour gefragt. Verstärkung bekommen die prominenten Radler unterwegs auch – unter anderem von Rick Zabels Vater Erik, der sich die Schlussetappe ins Kölner Fußballstadion nicht entgehen lässt.

»Radfahren kann jeder«

»Aus einer kleinen Idee ist Realität geworden«, sagte Rick Zabel und freute sich, »für drei Tage aus dem Profialltag ausbrechen zu können«. Unter dem Motto »Radfahren kann jeder«, so berichtete der Profisprinter, hätten Greskowiak und er Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen für die gemeinsame Radtour zusammengetrommelt. »Wir fahren kein Rennen. Unsere Reise unterscheidet sich gar nicht groß von der Radtour, die man sonntags mit der Familie unternimmt. Wir wollen zusammen auf und neben dem Rad eine gute Zeit haben.«

Heiko Herrlich hatte sich top vorbereitet: Der 47-Jährige fuhr gerade vorige Woche einmal die Strecke von Dortmund nach Köln mit dem Rad und hat bereits zweimal auf dem Mountainbike die Alpen überquert. Christian Ehrhoff ist auch kein Neuling, der 36-Jährige hatte noch im April gemeinsam mit Rick Zabel an »Mallorca 312« teilgenommen. Dagegen feiert Simon Terodde eine Premiere im Rennradsattel.

15.000 Euro sollen erradelt werden

Mindestens 15.000 Euro wollen die Prominenten zu Gunsten der Toni-Kroos-Stiftung erradeln, die sich für schwerkranke Kinder einsetzt. »Das ist unser Wunsch«, betonte Zabel vor der Abfahrt in Bielefeld: »Es wäre schön, wenn wir das hinbekommen. Aber es darf auch ruhig etwas mehr werden.« Gesammelt wird nicht mit dem Hut unterwegs, sondern bis zum 24. Juli ganz modern online. Zabel: »Wer unsere Aktion unterstützen will, findet uns auf der Seite der Toni-Kroos-Stiftung unter den Aktionsspenden.«