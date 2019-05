Von Jens Heinze

Bereits im März dieses Jahres hatten die vier Haupttäter vom Landgericht Bielefeld Strafen zwischen neun Monaten und dreieinhalb Jahren Haft kassiert. Am Dienstag verurteilte das Amtsgericht Bielefeld nun einen der sogenannten Finanzagenten der Betrugsserie zu neun Monaten Bewährungsstrafe.

Der angeklagte Bielefelder Barmann (24) hatte in der Hoffnung auf schnelles Geld von Mitte September 2017 bis Anfang Oktober 2017 sein Sparkassenkonto für die Betrügereien zur Verfügung gestellt. 19 Ebay-Käufer überwiesen in dem guten Glauben, hochwertige Fernseher, Küchenmaschinen oder Autoreifen ersteigert zu haben, insgesamt 7306,89 Euro.

Nie Ware geliefert

Das Geld holten sich allerdings die Hintermänner der Betrugsserie an verschiedenen Geldautomaten ab, ohne jemals Ware an die Kunden zu liefern. Für die Bargeldtransfers hatte der Barmann einem flüchtigen Bekannten namens »Ersin« seine Sparkassenkarte samt Geheimnummer überlassen. Im Gegenzug sollte der Angeklagte 450 Euro erhalten, wurde ihm von »Ersin« in einer Shisha-Bar versprochen.

Außerdem erhielt der Barmann noch einen Rat: Er sollte nach etwa einem Monat seine Sparkassenkarte bei der Polizei als gestohlen melden. Weil natürlich nach einer gewissen Zeit aufgefallen war, dass sein Sparkassenkonto für Betrügereien benutzt wurde, ermittelte längst die Bielefelder Kripo gegen den 24-Jährigen. Dieser ging trotzdem am 11. Oktober 2017 zur Kripo, zeigte den Diebstahl seiner Sparkassenkarte an und tat so, als ob er von den Hintergründen nichts wüsste.

Geldwäsche und Vortäuschen einer Straftat

Amtsrichterin Judith Walter verurteilte den Bielefelder letztlich wegen Geldwäsche (Ebaybetrug) und Vortäuschen einer Straftat (falsche Diebstahlanzeige) zu neun Monaten Bewährungsstrafe. »Ihnen muss klar gewesen sein, dass das nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Sie haben gedacht, sie kommen leicht an Geld«, sagte die Richterin zum Angeklagten.

Vor der Urteilsverkündung hatte der Barmann noch versucht, die Strafe abzuwenden. Kurz vor Ende der Verhandlung fragte der 24-Jährige, ob man den Strafprozess nicht aussetzen könne, weil er nochmals mit einem Verteidiger wieder kommen wolle. Das lehnte Richterin Walter strikt ab.

Nach der Urteilsverkündung besann der Bielefelder sich plötzlich und nahm den auf zwei Jahre Bewährungszeit ausgelegten Schuldspruch an. Damit ist das Urteil rechtskräftig.