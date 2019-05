Auf dem Hof der griechischen Grundschule in Bielefeld ist die Landesflagge gehisst: Dort werden etwa 70 griechische Kinder unterrichtet, die meisten aus Bielefeld. Die nächste griechische Grundschule gibt es in Dortmund. Foto: Christian Althoff

Von Christian Althoff

Bielefeld (WB). Wegen der Finanzkrise hat die Regierung in Athen auch einer griechischen Grundschullehrerin aus Bielefeld das Gehalt massiv gekürzt. Die Frau klagte und gewann in erster Instanz. Doch dann kippte das Landesarbeitsgericht in Hamm das Urteil.