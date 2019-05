Von Burgit Hörttrich

Für diesen mehrheitlichen Beschluss von SPD, Grünen, Bürgernähe/Piraten und Linken gab es Beifall von Vertretern der Naturschutzverbände und des Sennestadtvereins, die vor der Sitzung für den Erhalt des 2,59 Hektar großen Waldstückes demonstriert hatten. Dr. Jürgen Albrecht, Vorsitzender des NABU Bielefeld e.V. machte Verwaltung und Politik den Vorwurf, die Anpassung des Bebauungsplanes an die Vorgaben des Naturschutzes verschleppt zu haben: »Das ist skandalös.«

Der Landschaftsplan Senne sei schließlich vor inzwischen 24 Jahren verabschiedet worden. Die Bäume im Strothbachwald, überwiegend Buchen, seien, so Albrecht und seine Stellvertreterin Wiebke Homann, rund 150 Jahre alt, es gebe dort mehr als 60 Bruthöhlen, die unter anderem von Spechten und Fledermäusen genutzt würden. Ein solches »Höhlenreich« sei ökologisch wertvoll und wohl einmalig in Bielefeld: »Der Strothbachwald ist unersetzlich.« Er als Naturschützer, so Albrecht, sei »eher konservativ« und wolle Natur erhalten. Er sei traurig darüber, auf »knappe Mehrheiten setzen zu müssen«.

»Wald ist kompensierbar«

Holger Nolte (CDU) meinte dagegen, der Strothbachwald sei »kompensierbar«, Ralf Nettel­stroth (CDU) kritisierte, dass eine Stadt wie Bielefeld, die mit Gewerbeflächen nicht »gesegnet« sei, ein stadteigenes Grundstück wie den Strothbachwald nicht als Erweiterungsfläche für einen angrenzenden Betrieb (Spedition Wahl & Co) zur Verfügung stelle. Nettelstroth: »Das Unternehmen sucht jetzt im Umland Flächen, die dann auch versiegelt werden und neuen Verkehr erzeugen.«

Bernd Vollmer (Linke) erwiderte, das Unternehmen hätte sich nicht flexibel gezeigt, obwohl ihm Flächen in der Nachbarschaft angeboten worden seien. Jens Julkowski-Keppler (Grüne) bestätigte das: »Dem Betrieb sind Lösungsangebote gemacht worden – auch das gehört zur Wahrheit dazu.« Christian Heisenberg (Bürgernähe/Piraten) sagte, Naturschutz sei höher zu bewerten als Industrieerweiterung.

Julkowski-Keppler sagte, seine Partei wolle »Arbeitsplätze nicht gegen Naturschutz ausspielen«. Es gebe aber Grenzen einer Erweiterung eines Industriestandortes. Zudem, so Julkowski-Keppler, gelte es, Klimaschutzziele ernst zu nehmen. Hans-Jürgen Franz (SPD) betonte, es sei wichtig, den Naturschutzcharakter des Waldes trotz dessen »Insellage« zu dokumentieren. Das letzte Wort hat jetzt der Rat am 6. Juni.