Von Kerstin Sewöster

Bielefeld (WB). Seit 2015 die erste Kiste mit Kunststoffverschlüssen abgeholt wurde, wuchs die Sammelbereitschaft stetig. Etwa 50.000 Impfungen gegen Polio wurden seitdem über die Aktion »Deckel drauf« allein in OWL finanziert. Jetzt ist Schluss; die letzten Deckel können am 26. Juni abgegeben werden.

Hinter dem 2014 in Nürnberg gegründeten Verein »Deckel drauf« stehen Rotary-Mitglieder. Die Idee ist bestechend einfach und ungemein effektiv: die gut recycelbaren Schraubkunststoffverschlüsse von Getränkeflaschen werden gesammelt und der Wiederverwertung zugeführt. »Etwa 500 Deckel reichen zur Finanzierung einer Polio-Impfung«, erklärt Pfarrer Berthold Schneider, Mitglied des Rotary Clubs Bielefeld-Süd, der seit 2015 in Ostwestfalen-Lippe die Logistik für »Deckel drauf« übernimmt. Insgesamt konnten die Clubs seit Vereinsgründung mehr als 1,1 Tonnen Deckel erfasst und wiederverwertet werden – die Erlöse von 270.000 Euro haben gereicht, um bundesweit 3.315.000 Polio-Impfungen zu finanzieren.

Vom Erfolg überrollt

Dass jetzt die Erfolgsgeschichte endet, hat wirtschaftliche, politische und auch private Gründe. Zum einen seien auf dem Markt für Sekundärrohstoffe die Preise deutlich gefallen, was auch durch das chinesische Importverbot für Kunststoffabfälle ausgelöst worden sei, heißt es in der Begründung des Nürnberger Vereins. Zweitens würden den Sammlern die Deckel ausgehen, wenn die EU künftig Verschlüsse vorschreibe, die fest mit den Flaschen verbunden seien. Und schließlich wurden die Initiatoren vom Erfolg überrollt. »Das Projekt ist inzwischen so groß geworden, dass es für eine Handvoll Ehrenamtliche in ihrer Freizeit nicht mehr ordentlich betrieben werden kann«, heißt es dazu in einer Mitteilung des Vereins.

Auch die Mitglieder des Clubs Bielefeld-Süd haben in ihrer Freizeit Säcke in Schulen, Kindergärten Altenheimen und Werkstätten abgeholt, haben beim Umfüllen in die Big Bags geholfen und unzählige Male Verschlüsse aus ihren Privatautos geklaubt. »Wir sind traurig, auch wenn es viel Zeit gekostet hat«, meint Berthold Schneider. »Der Kampf gegen Polio geht jedoch weiter«, betont Alfred Hellmann, der 2015 seine Bielefelder Rotary-Mitstreiter für die »Deckel-drauf«-Initiative begeisterte.

Am 26. Juni ist Schluss

Weltweit setzten sich Rotary-Clubs unter dem Motto »End Polio now« dafür ein, dass alle Menschen geimpft und die Krankheit Kinderlähmung ausgelöscht werden kann. Dabei finden die Mitglieder immer neue Wege, um Spenden zu sammeln – auch in Bielefeld.

So gibt es zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit einem spanischen Winzerverband. Mitglieder können einen besonders guten Rioja erwerben und spenden an die Polio-Initiative. »So sind schon 28.000 Euro zusammengekommen«, sagt Alfred Hellmann. Und Präsident Rainer Schütte berichtet von einer Sponsoren-Radtour im Bergischen Land. »Unser Engagement wird nicht enden«, betont Rainer Schütte.

Noch bis zum 26. Juni haben die Bürger Gelegenheit, die Kunststoffverschlüsse an den bekannten Sammelstellen abzugehen oder größere Mengen abholen zu lassen. Sammelstellen sind unter anderem im Haus der Kirche an der Markgrafenstraße, in den Betrieblichen Trainingszentren (BTZ) an der Stadtheider Straße und im Bartholomäusgemeindehaus Brackwede.