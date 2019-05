Yvonne Liebold (Stadtwerke-Stiftung, von links) und Arne Schaub (Betriebsleiter Reitsportanlage Sonntag) zusammen mit Conny Oberwelland und Jürgen Schleef von der Biologischen Station Gütersloh-Bielefeld an dem Acker in Vilsendorf, wo Kiebitze leben. Foto: Hendrik Uffmann

Von Hendrik Uffmann

Bielefeld-Vilsendorf (WB). Kiebitze sind durchaus wehrhafte Vögel – und in der Lage, einen Greifvogel im »Luftkampf« von ihrem Brutrevier zu vertreiben. Gefahr droht der Vogelart jedoch von vielen anderen Seiten, so dass sie vom Aussterben bedroht ist. Um die wenigen in Bielefeld bekannten Brutpaare zu schützen, wirbt die Biologische Station Gütersloh-Bielefeld deshalb für Feldvogelinseln auf Ackerflächen.

Bislang gibt es in Bielefeld nördlich des Teutoburger Waldes zwei davon – eine in Brake und eine in Vilsendorf auf einem Acker, der zur Reitsportanlage Sommer gehört. Dort erklären Conny Oberwelland und Jürgen Schleef von der Bio-Station sowie Arne Schaub, Betriebsleiter bei Sommer, wie diese Schutzgebiete funktionieren und warum sie so wichtig sind.

Weizen nicht ideal für Kiebitze

Bereits seit Jahren gibt es im Bereich der acht Hektar großen Ackerfläche eine Kiebitz-Kolonie. »Ich bin seit 2015 im Betrieb und beobachte seit dem bei der Arbeit auf dem Trecker die Vögel«, so Arne Schaub. Als die Biologische Station angefragt habe, ob auf dem Acker eine Feldvogelinsel angelegt werden könne, habe er deshalb nicht lange überlegen müssen, erzählt der Landwirt, während er auf der Wiese neben dem Acker steht.

Der Kiebitz, vor 40 Jahren noch weit verbreitet, ist zunehmend vom Aussterben bedroht. Foto: Bernhard Walter Der Kiebitz, vor 40 Jahren noch weit verbreitet, ist zunehmend vom Aussterben bedroht. Foto: Bernhard Walter

Im Hintergrund sind die Elternvögel zu erkennen, die mit gemeinsamen Anstrengungen eben einen Bussard verscheucht haben, durch das Fernrohr kann Jürgen Schleef die Jungtiere von diesem Jahr entdecken, die auf dem Boden nach Nahrung suchen.

Im vergangenen Jahr hatte Schaub Weizen auf dem Acker angebaut – eigentlich nicht ideal für die Kiebitze. Dennoch hatten die standorttreuen Vögel dort gebrütet. Für den Winter hatte der Landwirt eine Zwischenfrucht als Gründünger für den Boden angepflanzt.

Und dort, wo die Fachleute der Bio-Station die Kiebitz-Nester geortet und markiert hatten, hat er bei der Bewirtschaftung für dieses Jahr eine 5000 Quadratmeter große Fläche beim Pflügen, Aussäen und Düngen ausgespart. »Diese liegt dann wie eine Insel inmitten der Ackerfläche«, erklärt Conny Oberwelland. Der Acker eigne sich gut als Brutplatz für die Kiebitze, da dieser ihnen einen weiten Blick böte, um rechtzeitig Feinde zu erkennen.

Nur noch 20 Reviere in Bielefeld, 2004 waren es noch 64

Wie notwendig der Schutz der Kiebitze ist, erläutert Conny Oberwelland anhand von Zahlen. 2004 sein in Bielefeld noch 64 Reviere gezählt worden, 2010 47 und in diesem Jahr nur noch 20. Auf dem Acker in Vilsendorf gebe es im Vergleich zum vergangenen Jahr nun eine leicht positive Entwicklung. Bislang haben die Experten der Bio-Station, die zum Teil mehrmals wöchentlich zu Beobachtungen vor Ort sind, sechs Kiebitz-Paare gezählt, 2018 waren es nur drei. Ende März sind die Jungvögel geschlüpft, die meisten von ihnen sind inzwischen flügge.

Auf der Feldvogelinsel in Brake haben die Biologen drei Paare gezählt, insgesamt gibt es nach ihren Erkenntnissen 15 Brutpaare in Bielefeld. Landwirte, die auf ihren Feldern und Äckern Kiebitze entdecken, bittet die Bio-Station, sich zu melden.

Für die Flächen, die sie für eine Feldvogelinsel nicht bewirtschaften, erhalten sie einen Ausgleich in Höhe der ausgefallenen Ernte aus Landesmitteln, »das deckt die Kosten«, sagt Arne Schaub. Die Arbeit der Bio-Station wird finanziell von der Stiftung der Stadtwerke Bielefeld unterstützt.

Erreichbar ist die Biologische Station Güterloh-Bielefeld unter Telefon 05209/9 801 01 oder per Mail an conny.oberwelland@biostationgt-bi.de.