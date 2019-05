Die Stadtsportbund-Mitarbeiter Viktoria Praedicow, Kai Ines Decher, Sandra Goralzik, Sylvia Frommann (Organisatorin) und SSB-Geschäftsführer Karl-Wilhelm Schulze (von links) laden ein zum »Sport im Park«. Das Programm beginnt am 3. Juni. Foto: Bernhard Pierel

Von Arndt Wienböker

Bielefeld (WB). Eine Stunde Bewegung in der freien Natur – kostenlos und ganz ohne Anmeldung: Das bietet das neue Programm »Sport im Park«. Vom 3. Juni bis zum 30. August sind alle Bielefelder eingeladen, sich aktiv an dem Sommer-Angebot des Stadtsportbundes zu beteiligen.

»Kommt raus und bewegt euch!« So lautet der Appell von Organisatorin Sylvia Frommann (SSB) an die Bürger der Stadt. Das Projekt soll ein Zusammenspiel von Sport und Naturerleben schaffen – und das 13 Wochen nonstop. »Wir haben eine ausgewogene Mischung an Angeboten, verteilt über das ganze Stadtgebiet«, ruft Frommann zum Mitmachen auf.

In Kooperation mit elf Bielefelder Vereinen hat der Stadtsportbund 15 verschiedene Angebote erarbeitet. Diese reichen von »Power-Workout« über Pilates, Yoga, Zumba, Cross-Training und Familien-Fitness bis hin zu »Qi Gong«. Die Kurse werden von qualifizierten Übungsleitern, die von den Vereinen gestellt werden, individuell auf das jeweilige Niveau der Teilnehmer angepasst. »Mitmachen kann grundsätzlich jeder«, sagt Sylvia Frommann, die zugleich betont: »Unsere Zielgruppe sind Erwachsene zwischen 35 und 65 Jahren.«

Im Vorjahr gab es bereits ein ähnliches Projekt, allerdings in Zusammenarbeit mit Bielefeld Marketing. »Jetzt haben wir das selbst organisiert, das Angebot erweitert und die Sportvereine mit ins Boot geholt«, berichtet SSB-Geschäftsführer Karl-Wilhelm Schulze.

Unterstützung durch Kaselowsky-Stiftung

Die Beteiligung der Vereine ist Schulze besonders wichtig: »Sie sollen sichtbar sein, denn die Vereine müssen sich immer mehr als Anbieter des Sports verstehen, auch für Menschen ohne Mitgliedschaft.«

Finanziert wird das Sommerbewegungsprogramm »Sport im Park« über den Stadtsportbund – der Dachorganisation der insgesamt 223 Sportvereine in der Stadt. Das sei nur dank der großzügigen Unterstützung der Bielefelder Ida und Richard Kaselowsky-Stiftung möglich, betonen die Initiatoren. Schulze: »Wir möchten Menschen mittleren und höheren Alters ansprechen. Sie können sich eine Stunde in der Natur bewegen und danach zum Beispiel am Obersee ein Bierchen trinken gehen. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Ein Freizeitangebot für Jedermann.«

Dafür wurden verteilt übers Stadtgebiet Grünflächen ausgewählt, die sich ab dem 3. Juni dann für jeweils eine Stunde in Sportareale verwandeln. »Einfach vorbeikommen und mitmachen«, wirbt Sylvia Frommann. Je nach Angebot seien höchstens eine Matte und Getränke mitzubringen. »Und die Angebote sind verlässlich«, betont Frommann. Soll heißen: Sie finden bei jedem Wetter statt; außer bei Hagel, Sturm oder Starkregen. Die Organisatoren sind sich sicher, dass das Programm ankommen wird, denn: »Das ist die Zukunft!«

Der offizielle Auftakt zu »Sport im Park« erfolgt am 1. Juni im Rahmen des Leinewebermarktes. Das Programm startet dann am Montag, 3. Juni.