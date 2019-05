»Games of Thrones« mit Chor und Orchester ist am 20. Januar 2020 in der Stadthalle zu erleben.

Bielefeld (WB). »Game of Thrones« – diese Serie hat einen weltweiten Hype ausgelöst , der noch lange anhalten wird. Mit »Game of Thrones – The Concert Show« lebt die Serie am 20. Januar 2020 musikalisch in der Stadthalle auf.

Für den unverwechselbar heroischen Sound sorgen ein großes Orchester, ein mächtiger Chor sowie Solokünstler der London Festival Symphonics unter der Leitung von Stephen Ellery, die die Musik aus allen vergangenen Staffeln der Hit-Serie präsentieren. Leinwand-Animationen und visuelle Effekte sollen das Live-Erlebnis komplett machen und die Welt von Westeros und den sieben Königslanden zum Leben erwecken.

Der aus Duisburg stammende deutsch-iranische Komponist und ehemalige Assistent Hans Zimmers, Ramin Djawadi, hat mit der Musik zur Serie »Game Of Thrones« ein Meisterwerk geschaffen. 2018 wurde er dafür mit einem Emmy-Award ausgezeichnet. Der Vorverkauf für das Konzert beginnt am 26. Mai.

»Game of Thrones« ist eine US-amerikanische Fantasy-Fernsehserie von David Benioff und D. B. Weiss für den US-Kabelsender HBO. Die Serie basiert auf der Romanreihe »A Song of Ice and Fire« von George R. R. Martin.

Die Handlung ist auf den fiktiven Kontinenten Westeros und Essos angesiedelt. Die sieben Königreiche von Westeros ähneln dem europäischen Mittelalter und sind durch eine riesige Mauer von einem Gebiet des ewigen Winters im Norden abgeschirmt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter können mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte andauern, ihre Dauer ist nicht vorhersehbar.

Die komplexe Handlung umfasst zahlreiche Figuren und thematisiert unter anderem Politik und Machtkämpfe, Gesellschaftsverhältnisse, Kriege und Religionen. Viele Figuren kommen im Laufe der Handlung zu Tode.

Die amerikanische Erstausstrahlung erfolgte am 17. April 2011, gefolgt von der deutschsprachigen Erstausstrahlung am 2. November 2011. Insgesamt sind acht Staffeln »Game of Thrones« abgedreht, die letzten sechs Episoden laufen aktuell seit dem 14. April 2019 auch in Deutschland.