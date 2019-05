Der Schaden, den ein 59-Jähriger am Mittwoch bei seiner Unfallserie verursacht haben soll, ist höher als zunächst angenommen. Foto: Polizei Bielefeld

Bielefeld (WB/hz). Der 59-jähriger Bielefelder, der im Drogenrausch am Steuer mit einem Mercedes-Coupé am Mittwoch in Brackwede drei schwere Karambolagen mit Unfallflucht verursacht haben soll, hat Polizeiangaben zufolge einen höheren Schaden angerichtet als zunächst gedacht.