Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). »Eigentlich ist alles eingetreten, was ich überhaupt nicht vorhatte«, lacht Carina Schwarz. In der Schule sei sie im Fach Englisch nicht besonders gut gewesen – und studiert Anglistik. In ihrer Heimatstadt Bielefeld wollte sie partout zum Studium nicht bleiben – und hat sich doch an der Universität Bielefeld eingeschrieben. Mit beiden Entscheidungen ist die 21-Jährige glücklich.

Carina Schwarz, die am Gymnasium am Waldhof das Abitur abgelegt hat, studiert mittlerweile im sechsten Semester Englisch und Sportwissenschaften. Damit möchte sie später an einem Gymnasium oder einer Gesamtschule als Lehrerin arbeiten. Just nimmt sie ihre Bachelorarbeit in Angriff. Die wird sich mit Kommunikation im Sportunterricht und der Frage, wie die Motivation von Schülern zu fördern sei.

Das Fach Sport war für Carina Schwarz, die in ihrer Freizeit Kindern Schwimmtraining gibt, gesetzt. »Dabei habe ich selbst in der Schule erst in der Oberschule Spaß daran bekommen, als ich mit dem Laufen angefangen habe.« Dreimal in der Woche läuft die sportliche Studentin jetzt mindestens ihre zehn Kilometer.

Auslandssemester in den USA

Englisch hingegen hat sie als Studienfach eigentlich mehr nach Ausschlusskriterien gewählt und weil sie gerne auch im Ausland studieren wollte. Da erschien der 21-Jährigen eine Fremdsprache sinnvoll. Mittlerweile ist sie froh über ihre Wahl – zumal sie ein Auslandsemester bereits hinter sich hat. »Ich war im vergangenen Jahr in den USA, in New Mexico«, erzählt sie. Dort hat sie über ein Programm der Universität für Englisch-Studenten in Las Cruces, einer 100.000-Einwohner-Stadt in ländlicher Umgebung direkt an der Grenze zu Mexiko, studiert. Eine Erfahrung, die sie nicht missen möchte.

»Zunächst einmal habe ich meine Sprachkenntnisse sehr verbessert. Zu Anfang war ich doch eher zurückhaltend, weil ich dachte, dass mein Englisch nicht gut genug sei.« Mittlerweile fühlt sie sich sicher. Selbst Gedichte schreibt sie heute in englischer Sprache und hält den Kontakt zu vielen Freunden, die sie in New Mexico kennengelernt hat – darunter auch Franzosen oder eine Japanerin, mit der sie auf dem Campus der Universität zusammengelebt hat.

Die Amerikaner hat Carina Schwarz als sehr offen erlebt. »Fast jeder hat irgendeine Verbindung nach Deutschland und hat mich gefragt, woher ich komme und wollte mehr wissen. Man kommt schnell mit anderen ins Gespräch.« Bei ihrer Rückkehr in die Heimat empfand die Studentin die Deutschen als deutlich distanzierter. Das war für die 21-Jährige durchaus irritierend.

Fernweh noch nicht gestillt

Ihr Fernweh hat das Auslandssemester nicht gestillt, eher im Gegenteil. »Ich habe schon jetzt einen Studienplatz an der University of Missouri in Columbia bekommen, ich könnte dort ab August mein Masterstudium aufnehmen.« Allerdings zögert Carina Schwarz noch sehr. Zwar könnte sie ihr Studium in den USA durch einen Job als Deutsch-Assistentin finanzieren. »Aber ich wäre zwei Jahre gebunden, und um hier als Lehrer arbeiten zu können, brauche ich einen Abschluss in Deutschland.« Ein weiteres Semester wäre eine Alternative, überlegt sie. Und vielleicht später einmal eine Anstellung an einer deutschen Schule im Ausland.

Eine Lanze bricht Carina auch für die Universität Bielefeld: Die Anlage als Campus gefällt ihr und auch die vielen Angebote. Zudem kennt sie die Uni von Kindesbeinen an: »Ich bin schon mit meiner Mutter hier gewesen, als sie noch hier an der Uni studiert hat. Mir war alles vertraut.«