Demonstration am Jahnplatz: Hiro-Beschäftigte ziehen durch die Stadt, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Foto: Bernhard Pierel

Von Arndt Wienböker

Bielefeld (WB). Die i n den Streik getretene Belegschaft des Bielefelder Treppenlift-Herstellers Hiro ist am Donnerstag durch die Stadt gezogen, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Die Demonstration unter dem Motto »Für Respekt und eine gerechte Bezahlung« endete mit einer Kundgebung am Bielefelder Jahnplatz.

Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall zogen insgesamt etwa 250 Menschen vom Hiro-Standort an der Meller Straße in Richtung Jahnplatz, darunter etwa 100 Hiro-Mitarbeiter. »Diese Zahl freut uns sehr. Wir hatten die Demo nur für 100 Leute angemeldet, aber auch hier sieht man wieder, dass wir sehr starke Solidarität aus ganz Bielefeld und Umgebung erfahren«, zeigte sich Gewerkschaftssekretär Oguz Önal zufrieden mit der Resonanz.

»Wir werden weiter kämpfen«, rief er der Streik-Gemeinschaft zu. Dazu forderte auch Ute Herkströter, erste Bevollmächtigte der IG Metall Bielefeld, die Hiro-Belegschaft auf: »Wir dürfen nicht locker lassen, sondern müssen unsere Rechte durchsetzen.«

Weiter keine Stellungnahme der Geschäftsführung

Wie berichtet ist die Geschäftsführung des Unternehmens den Forderungen nach Aufnahme von Tarifverhandlungen bislang nicht nachgekommen. Daran änderte auch eine dreitägige Unterbrechung des Streiks in der vergangenen Woche nichts.

Oguz Önal: »Wir können diese Verweigerungshaltung der Geschäftsführung, die es ganz offenbar in Kauf nimmt, dass das Unternehmen in Verruf gerät, nicht nachvollziehen. Das ist pure Provokation.« Dennoch sei die Gewerkschaft weiterhin zu »passgenauen Lösungen« bereit: »Wir stehen jederzeit für Gespräche zur Verfügung. Es geht nicht nur um einen Tarifvertrag, sondern auch um Anerkennung und Respekt.«

Die Beschäftigten des Unternehmens streiken seit nunmehr sieben Tagen für gerechtere Löhne und bessere Arbeitszeiten. »Und das werden wir durchziehen. Solange, bis es zu Tarifverhandlungen kommt«, betont Oguz Önal: »Wir kämpfen für die Zukunft von Hiro. Das ist aber auch ein Kampf, den wir für Bielefeld führen.«

Zuspruch erhielt die Streik-Gemeinschaft gestern durch Sozialpfarrer Matthias Blomeier: »Hier geht es auch um Fürsorge und Wertschätzung. Es ist ein Punkt erreicht, an dem ihr nicht mehr still sein wollt und könnt. Darum möchte ich euch in eurem Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen stärken.«

Von Seiten der Hiro-Geschäftsführung um Inhaber Constantin Hein gab es auch gestern keine Stellungnahme.