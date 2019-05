Von Burgit Hörttrich

50 neue Wohnungen pro Jahr könnte die Freie Scholle pro Jahr errichten, sagt deren Geschäftsführer Kai Schwartz, wenn es denn baureife Grundstücke gäbe. Maximal 35 Quadratmeter Standfläche benötigt dagegen ein Eigenheim in der Mikro-Variante: ein Tiny-House (tiny = winzig).

Auf 25 Quadratmeter gibt es ein geräumiges Bad, unter dem Doppel(hoch)bett ist Stauraum zum Beispiel für die Waschmaschine, der Flachbildschirm hängt an der Wand, es gibt eine Küchenzeile und einen Wohnbereich mit großen Glasfenstern. Das Tiny House (10,3 Tonnen schwer), noch bis Samstag vor der Volksbank am Kesselbrink zu besichtigen, kostet in der Grundausstattung ab 70.000 Euro, in der technisch smarten Variante ab 100.000 Euro. Dafür, so Marketing-Mann Wolfgang Spooner, benötige das Tiny House keine Baugenehmigung. Jedenfalls im Prinzip. Die nämlich liege für alle bauartgleichen Tiny Houses vor – was die Genehmigung zur Formsache mache.

»Wie geht bezahlbarer Wohnraum?«

Auf eine solche, vereinfachte Baugenehmigung hoffe auch die BGW, so Sabine Kubitza, deren Unternehmen Mit-Gastgeber des Kongresses Stadtentwicklung mit 250 Teilnehmern in der Stadthalle ist. Kubitza: »Wir setzen künftig vermehrt auf serielle und modulare Bauweise, um so die Kosten zu reduzieren.« Aber auch, um schneller an alle notwendigen Genehmigungen so kommen. Würde schließlich ein Architekten-Entwurf mehrfach umgesetzt, müsse nicht jedes Objekt einzeln geprüft werden.

»Wie geht bezahlbarer Wohnraum?« lautet die Frage, die sich die Kongressteilnehmer stellen. Kai Schwartz: »Wir müssen ‘raus aus dem Regel-Dschungel.« Catrin Hedwig, Leiterin des Bauamtes, verweist auf die Baulandstrategie der Stadt – die Kommune tritt dabei als Zwischenkäufer von Grundstücken auf –, auf die vereinfachte Stellplatzsatzung, die vom Land unterstützte Möglichkeit, Häuser aufzustocken, die neue Abstandsregelung, die es erlaube, dichter zu bauen.

Kubitza, Schwartz und Hedwig sind sich jedoch einig darin, qualitätvoll zu bauen, nicht »schnell und billig«: »Masse braucht Klasse.« Begrüßt werde, dass es in Bielefeld ab 1. Juni günstigere Förderbedingungen für Investoren gebe, weil das Land die Stadt in die Wohnraumförderung Stufe 4 eingruppiert habe. Das bedeutet: Die Grundförderpauschale pro Quadratmeter Neubau-Wohnraum steigt von jetzt 1680 auf 1850 Euro. Kai Schwartz wünscht sich, dass in Zukunft »Einzelinteressen nicht komplette Neubauverfahren blockieren«: »Die Einwohnerzahl wächst, es muss neu gebaut werden, um Mieten nicht weiter hoch zu treiben.«

Tiny Houses seien in anderen Städten bereits eine Möglichkeit, Wohnraum zu schaffen, weiß Catrin Hedwig. Was sie erstaunt: »In Bielefeld hat noch niemand einen Bauantrag für ein Tiny House gestellt.«

Grundstücke werden teurer

Die Grundstückspreise steigen weiter. Das weist der aktuelle Grundstücksmarktbericht aus, den der Gutachterausschuss der Stadt Bielefeld alljährlich erstellt. Das Umsatzvolumen stieg 2018 um 18 Prozent auf 977 Millionen Euro. 3113 Kauffälle wurden beurkundet.

Mit einem Volumen von 218,1 Millionen Euro bei einer Anzahl von 732 Kauffällen haben die Ein- und Zweifamilienhäuser den größten Anteil am Geldumsatz der bebauten Grundstücke.

Beim Verkauf von Eigentumswohnungen stiegen die Preise um zehn Prozent. Der Quadratmeterpreis einer gebrauchten Eigentumswohnung, Baujahr 1979, beträgt 1570 Euro, der für eine Neubauwohnung 2975 Euro. Eine neue Doppelhaushälfte kostet im Durchschnitt 360.000 Euro, eine gebrauchte 270.000 Euro.

Im Unterschied zum Vorjahr wurden Gewerbeflächen durchschnittlich mit einem stagnierenden Preisniveau gehandelt.