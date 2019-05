Von Michael Schläger

Die zusätzliche telefonische Erreichbarkeit des Ordnungsamtes soll für die Zeiten gelten, in denen Ordnungskräfte des Präsenzdienstes im Einsatz sind und die nicht schon vom Bürgerservicecenter (städtische Telefonzentrale, Rufnummer 510), abgedeckt werden. Das betrifft die Zeiträume montags bis donnerstags von 18 bis 23 Uhr sowie freitags und samstags von 18 Uhr bis zum Folgetag um 1 Uhr. Das Ordnungstelefon bekommt eine eigene Nummer, die kurzfristig bekannt gegeben werden soll.

Die Verwaltung kommt damit einer Forderung aus der Politik nach, die Erreichbarkeit des Ordnungsamtes und die Präsenzzeiten zu verbessern. Das Ziel: Alkohol- und Drogenszene sollen eingedämmt, aggressive Bettelei und Vermüllung verhindert, nächtliche Ruhestörungen vermieden, der Jugendschutz verstärkt werden. So hatte es etwa die CDU, BfB und FDP in einem gemeinsamen Antrag im Herbst vergangenen Jahres gefordert. Auch das Paprika-Bündnis aus SPD, Grünen und Bürgernähe/Piraten will das »subjektive Sicherheitsempfinden« der Bürger steigern.

1,2 Mehrstellen in der Verwaltung

So soll das neue Angebot funktionieren: Gibt es etwa Ärger am Brackweder Treppenplatz, einem der Brennpunkte in der Stadt, können sich Anwohner oder betroffene direkt beim Ordnungstelefon melden. Das Anliegen wird abgeklärt, entschieden, ob der Ordnungsdienst der Stadt sofort einschreiten muss. Vorgesehen ist auch eine enge Abstimmung mit der Polizei. Überlegt worden war auch, ob die Anrufe direkt an die Ordnungskräfte weitergeleitet werden sollten. Doch dies sei aus Sicht der Verwaltung »nicht zielführend«, vor allem, wenn sich die Mitarbeiter des Ordnungsamtes zum Zeitpunkt des Anrufes in einem anderen Einsatz befänden.

1,2 Mehrstellen veranschlagt die Verwaltung, um die telefonische Bereitschaft an den Werktagen und am Wochenende sicherzustellen. Zunächst soll ein Jahr lang getestet werden, wie das neue Angebot von den Bürgern angenommen wird.

Allerdings hat die Einführung des Ordnungstelefons auch einen Haken: Es wird zunächst weniger Präsenzstreifengänge geben, damit die Ordnungskräfte flexibler auf die Anliegen der Anrufer reagieren können.