Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Die neue Filiale des Einrichtungsdiscounters Möbel Boss an der Herforder Straße erhält ihren letzten Feinschliff, die zehnmonatige Bauphase und damit der Umzug von der Detmolder Straße stehen damit kurz vor dem Abschluss. Am 3. Juni wird der neue Markt eröffnet.

Normalerweise beraten sie ihre Kunden beim Einrichten, in diesem Fall richten die Möbel-Boss-Mitarbeiter derzeit im eigenen Hause ein. Parallel dazu werden der Parkplatz asphaltiert, Wege angelegt, Schilder angebracht, wird im Außenbereich die Beleuchtung installiert. Am 27. April schlossen die Beschäftigten der Bielefelder Filiale an der Detmolder Straße 320 zum letzten Mal die Türen hinter den letzten Kunden, um anschließend an der Herforder Straße 269 die Neueröffnung vorzubereiten.

16 Millionen Euro, sagt SB-Möbel-Boss-Geschäftsführer Dr. Alexander Hirschbold, habe das Unternehmen in den neuen Standort investiert – dem mit 10.000 Quadratmetern größten unter den aktuell 106 Niederlassungen in Deutschland. 6500 Quadratmeter entfallen auf die Verkaufsfläche, der Rest aufs Lager. Mit dem Umzug aus dem in die Jahre gekommenen Gebäude an der Detmolder Straße setzt das Unternehmen, das zur Porta-Gruppe gehört, seine bundesweite Neuausrichtung fort.

25 Festangestellte

Die Geschäfte sollen damit »frischer und moderner« werden, wie Hirschbold erläutert. Mit neuem Logo, modernem Design und einer neu gestalteten Inneneinrichtung wolle Möbel Boss »zukunftsweisende Impulse« im Möbelhandel setzen. Vertriebsgeschäftsführer Marcus Böhmer freut sich denn auch auf den 3. Juni: »Wir wollen den Kunden zeigen, wie wir uns verändert haben.«

Auch im Außenbereich an der Herforder Straße 269 laufen noch die letzten Arbeiten vor der Eröffnung. Foto: Peter Bollig

Die neue Niederlassung an der Herforder Straße ist zugleich deutlich größer als die frühere: um rund 1500 Quadratmeter. Auf zwei Etagen werden die Möbel großflächig präsentiert, teilweise als Wohnbeispiele zusammengestellt. Und weil mehr Fläche auch mehr Mitarbeiter erfordert, steigt die Zahl der Beschäftigten in Bielefeld um fünf auf 25 Festangestellte.

Im Erdgeschoss hat das Unternehmen unter anderem Polstermöbel, Kleinmöbel und Fachsortimente von der Lampe bis zum Teppich untergebracht. In dem auch per Aufzug erreichbaren Obergeschoss befinden sich unter anderem Schlafzimmer, Kinder- und Jugendzimmer, Küchen und Esszimmermöbel.

Traditionell verbindet Möbel Boss eine Neueröffnung mit der Unterstützung gemeinnütziger Zwecke – ganz im Sinne des Engagements der Porta-Gruppe für die unternehmensnahe Andreas-Gärtner-Stiftung, wie Alexander Hirschbold sagt. In diesem Fall unterstützt Möbel Boss das Kinderhaus am Mondsteinweg in Theesen. Die von einem Verein getragene integrative Kita hat dazu einen Warengutschein in Höhe von 2500 Euro erhalten.

Neuer Teppich für die Spielecke

Die geschäftsführende Leiterin Katja Spieß und die pädagogische Leiterin Regina Blümke wissen schon, wie sie den Gutschein umsetzen wollen: unter anderem soll ein Teppich für eine Spielecke, ein Sofa, vielleicht auch eine Küche angeschafft werden.

Die neue Möbel-Boss-Filiale wird am Montag, 3. Juni, eröffnet. Um 9 Uhr werden die ersten Kunden begrüßt. Ebenfalls in Kürze werden auf dem Gelände eine Filiale der Heimtextilien-Kette Hammer, die ebenfalls von der Detmolder Straße umzieht und ein Sportstudio der Kette Fit-X öffnen. Zudem soll ein weiterer Einzelhändler aus dem Bereich Möbel und Textilien am Standort interessiert sein.