Auf geht’s: Bei der 28. Schildescher Traummeile rund um den Obersee gingen am Freitag fast 5200 Schüler an den Start. Foto: Bernhard Pierel

Bielefeld (WB/wie). Jubel, Trubel, Heiterkeit: Bereits zum 28. Mal verwandelte sich der Obersee am Freitagvormittag in eine Laufmeile für Bielefelder Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2004 bis 2010. Bei der von der Sport-Fachschaft der Martin-Niemöller-Gesamtschule organisierten »Schildescher Traummeile« gingen insgesamt 56 Bielefelder Schulen mit 5169 Aktiven an den Start, um die Stadtmeister der Schulen im Dauerlauf zu ermitteln.