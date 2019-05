Bielefeld (WB). Die Europawahl an diesem Sonntag entscheidet nicht nur über die Zukunft der EU. Sie hat auch vor Ort Relevanz, zeigt Bielefelds Parteien, wie es um ihre Stärke ein Jahr vor der Kommunalwahl bestellt ist, meint Michael Schläger in seinem Kommentar.

Die Europawahl an diesem Sonntag gilt als Schicksalswahl für den Kontinent. Ganz nebenbei ist sie aber auch ein Stimmungstest zu den politischen Befindlichkeiten in Bielefeld. Denn im Rathaus schielen die Politiker längst auf die Kommunalwahl im kommenden Jahr.

Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD), der erneut antritt, ist bereits im Vorwahlkampf. Selten hat er so viele öffentlichkeitswirksame Termine absolviert wie in den vergangenen Wochen.

Bei CDU und FDP laufen die Gespräche über einen gemeinsamen bürgerlichen Kandidaten. Auch die aus den BfB-Abtrünnigen neu formierte »Bielefelder Mitte« will dort mitmachen. Das bürgerliche Lager muss sich langsam sputen. Schließlich müsste sich ihre Kandidatin oder ihr Kandidat fürs Oberbürgermeister-Amt noch bekannt machen und positionieren. Da ist ein Jahr knapp bemessen.

Sind die Grünen so stark wie alle sagen? Würden ihnen die Wahlergebnisse an diesem Sonntag zeigen, dass sie auf dem Weg zur zweitstärksten politischen Kraft in Bielefeld sind, wäre dies ein zusätzlicher Anreiz für die eigene OB-Kandidatur. Doch mancher Sozialdemokrat möchte sie wohl gern auch auf Clausen als gemeinsamen Kandidaten einschwören.

Rainer Ludwig und seine sich neu formierende Bürgergemeinschaft sind auch noch im Spiel und natürlich die Linke. Eine weithin unbekannte Größe in Bielefeld bleibt die AfD. Sie profitiert in der Stadt nur von bundesweiten Trends. Mit eigenem Personal ist sie bislang nicht in Erscheinung getreten.

Ja, an diesem Sonntag geht es um Europa. Aber es ist auch eine ganze Menge Bielefeld mit im Spiel.