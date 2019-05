Von Burgit Hörttrich

Adams, bis 2017 langjähriger Geschäftsführer des Paritätischen, bei dem der Verein Bunker Ulmenwall Mitglied ist, löste die Aufgabe souverän. Am Freitagabend verlieh die Stadt Bielefeld den Kulturpreis 2019 an den Bunker Ulmenwall.

Nach einem Grußwort von Oberbürgermeister Pit Clausen trugen sich Manuel Bürgel, 1. Vorsitzender des Vereins, und Wilfried Kley als 2. Vorsitzender stellvertretend für alle Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen in das Goldene Buch der Stadt ein. Pit Clausen erinnerte sich in seinem Grußwort an die Zeit, als er selbst zum Studium nach Bielefeld gekommen war: »Als ich gefragt habe, was man in Bielefeld unbedingt besuchen muss, wurden drei Dinge genannt: die Westend-Party, Ferdis Pizzapinte und der Bunker.«

Kulturpreis mit 5000 Euro dotiert

Erwin Adams nannte den Bunker einen Treffpunkt für kritische Geister und Querdenker, den tiefsten Punkt des Bielefelder Kulturlebens, aber keineswegs seinen »Tiefpunkt«. Der Bunker ermögliche Jazz- und Nachwuchsmusikern Auftritte, ist gleichzeitig Spielstätte für Musiker aus Deutschland, Europa und zuletzt mit der Gruppe Tali-Bam aus New York.

Der Bunker fördere die Lust an der Improvisation oder an elektronischer Musik, mache Mut, die eigene Kreativität zu entwickeln und müsse doch, so Adams, stets und ständig um das Geld kämpfen, weil die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt zwar einen Teil der Kosten decke, aber Drittmittel eingeworben werden müssen: bei Sponsoren und durch Preise. Wie eben dem Kulturpreis, der mit 5000 Euro dotiert ist.

Der Bunker, so der Laudator, sei »ein einmaliger Ort, ein Juwel unter der Erde«: »Hier wird Kultur nicht nur virtuell erfahren, sondern lebendig und anregend.«

Die Musik für die Feierstunde durften sich die Preisträger selbst aussuchen. Es spielte das Duo Zatie mit Mylene Koon (Gesang) und Kevin Hemkemeier (Kontrabass).