In und vor diesem Mehrfamilienhaus an der Stapelbrede fand in der Nacht zu Freitag die Schlägerei statt. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/hz). In der Nacht zum Freitag ist der Streit zwischen zwei in Bielefeld lebenden Kosovarenfamilien eskaliert. Im und vor einem Zehn-Parteien-Haus an der Stapelbrede in Schildesche gingen Kosovo-Albaner mit einem Hammer aufeinander los, es fielen Schüsse aus einer Schreckschusspistole. Grund war offenbar die vermeintlich verletzte Ehre eines Clans, weil eine Frau von einem 24-Jährigen aus einer anderen Familie betrogen worden sein soll. Damit soll die Verlobung des jungen Paares geplatzt sein.