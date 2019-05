Von Michael Schläger

»Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht auch um besonders gute Bewerber bemühen müssen«, sagt Ina de Vries, bei dem Nahrungsmittelhersteller zuständig für die Bereiche Praktikum, Ausbildung und duales Studium.

Tag der offenen Ausbildung bei Dr. Oetker Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

Und Oetker bemüht sich. Am vergangenen Samstag beim Tag der offenen Ausbildung in der Oetker-Welt zum Beispiel. Rund 350 junge Leute hatten sich angemeldet, kamen allein, mit Eltern oder Lehrern, um sich über die neun am Standort Bielefeld (1400 Beschäftigte) angebotenen Ausbildungsberufe zu informieren – von der Fachkraft für Lebensmitteltechnik bis zur Doppelqualifikation mit Abschlüssen als Bachelor of Science und Informatikkaufmann.

Einfach mal reinschnuppern – das konnten die jungen Leute sogar wörtlich nehmen. Denn bei Fachkräften für Lebensmitteltechnik kommt es auch auf den Geruchs- und Geschmacksinn an. Und den durften die Schülerinnen und Schüler an Ort und Stelle gleich einmal selbst testen. Lebensmitteltechniker müssen auch sicherstellen, dass bei der Produktion alles hundertprozentig stimmt.

Refraktometer misst Zuckergehalt

Etwa der Zuckergehalt der Produkte. »Den misst man mit einem Refraktometer«, erläuterte Oman Yilmaz (26), im zweiten Ausbildungsjahr und auch schon in der zweiten Ausbildung. Eine Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann hat er bereits hinter sich. Im Raum nebenan stellte Tom Schoeps (20) seine Ausbildung zum Industriemechaniker vor. Der Job des Realschulabsolventen: Dafür sorgen, dass bei den Maschinen im Unternehmen alles rund läuft.

Das Besondere: Am Tag der offenen Ausbildung berichteten die Auszubildenden den jungen Interessenten selbst von ihren angestrebten Berufen. Sie halfen beim Checken der Bewerbungsunterlagen. Wer wollte, konnte am Samstag seine Bewerbung für das kommende Jahr gleich online einreichen. Auch einen Einstellungstest konnten die Jugendlichen zur Probe absolvieren.

Von den rund 1000 Bewerbern wird meist ein Drittel zu diesem Test eingeladen. Gut 100 Bewerber werden dann zum persönlichen Vorstellungsgespräch gebeten. Jeder Vierte aus dieser Gruppe kann dann den Ausbildungsvertrag unterschreiben. »Wir bilden nach Bedarf aus«, sagt Ina de Vries. Das bedeutet: Wer eine Ausbildung gemacht hat, kann anschließend auch im Unternehmen bleiben.

Zur Ausbildung gehört längst ein digitaler Schwerpunkt. »Azubidigital« heißt bei Oetker, dass die jungen Leute einen Laptop bekommen, darüber weitere Lernmöglichkeiten erhalten, sich mit anderen Azubis austauschen und auf die Prüfung vorbereiten können.

Was Azubis heute wissen sollten

Fragen aus einem Beispiel-Einstellungstest für kaufmännische Berufe bei Oetker

Allgemeinwissen: Wie heißt die Landeshauptstadt des Bundeslandes Sachsen?a) Dresdenb) Berlinc) Leipzigd) Magdeburg

Deutsch: Bitte wählen Sie die richtige Schreibweisea) Ensembelb) Ensemblec) Ensemmbled) Ensemmbel

Englisch: Bringen Sie folgende Wörter in die richtige Reihenfolge:at - School - 4pm - afternoon - in - the - ends

Mathe: Für die Produktion von 120 Maschinen setzt Herr Mayer 20 Mitarbeiter sechs Stunden lang ein. Für einen weiteren Auftrag über 100 Maschinen stehen zehn Mitarbeiter zur Verfügung. Welche Zeit benötigen die zehn Mitarbeiter für den zweiten Auftrag?a) 5 Stundenb) 10 Stundenc) 15 Stundend) 20 Stunden