Projektleiter von »Bergnoize« sind (von links) Stephanie Wilson, Tim Tibbe, Christoph Braekling und Kevin Röhlig. Ab sofort läuft der Ticketvorverkauf für das Openair von Jugendlichen für Jugendliche am 6. Juli auf dem Johannisberg. Foto: Bernhard Pierel

Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). »Bergnoize« ist auf der Zielgeraden. »Bergnoize« – das ist ein Open-air-Musik-Festival für Jugendliche, das am 6. Juli auf dem Johannisberg gefeiert wird. Das Besondere: Es wird von Jugendlichen unter dem »Dach« des Bielefelder Jugendrings selbst organisiert.

Die Projektleitung mit Stephanie Wilson, Christoph Braekling, Kevin Röhlig und Tim Tibbe wird unterstützt von drei Dutzend weiteren Jugendlichen, die sich zum Beispiel um Catering, Absprachen mit dem DRK oder um die Poetry-Slam-Bühne kümmern und beim Aufbau mit anpacken möchten.

Inzwischen stehen auch die Headliner des »Bergnoize«-Festivals fest: Das sind »RAZZ«, eine Indie-Rockband aus dem Emsland (»Nocturnal«), und Sänger Bengio (»Wunderschönes Chaos«). Auf den beiden Bühnen des Festivals treten insgesamt 15 Bands, Rapper und DJs auf.

Um 14 Uhr geht’s los: Die Mädelsgruppe »Notre Drum« wagt sich als erste vors Publikum. Gesucht wird noch ein Nachwuchs-DJ zwischen 14 und 21, der beim Festival vor großem Publikum auftreten könnte. Dieser DJ wird bei einem Contest in Zusammenarbeit mit dem Lokschuppen am 7. Juni ermittelt. Bewerbungsschluss ist am 2. Juni (bielefeldgoesopenair@bielefelder-jugendring.de).

Bis zu 2500 Besucher erhofft

Die Organisatoren hoffen auf bis zu 2500 Besucher. Der Kartenvorverkauf beginnt heute in der Tourist-Information zu speziellen Konditionen für Frühkäufer. Die ersten 500 Eintrittskarten kosten fünf Euro, sind die weg, steigt der Preis auf 7,50 Euro; an der Tageskasse kostet die Karte zehn Euro. (ab Anfang Juni gibt es Karten auch beim Jugendring, Alfred-Bozi-Straße 23, 8.30 bis 16 Uhr). Wer 16 und älter ist, bekommt ein Ü16-Band und könne damit auch Bier bei »Bergnoize« kaufen (Personalausweis/Schülerausweis beim Ticketkauf nicht vergessen).

Beigeordneter Ingo Nürnberger betont, dass das Jugendamt eine Ausfallbürgschaft übernommen haben, falls die Einnahmen am Ende die Kosten nicht decken sollten. Die Organisatoren haben einige Sponsoren gefunden, setzen zudem auf das Crowdfunding. Das soll so funktionieren, erklärt Christoph Braekling: »Für fünf Euro, die gespendet werden, legen die Stadtwerke weitere fünf Euro drauf.«

Sicherer Heimweg

Nürnberger und Barbara Wildt vom Jugendring ist es besonders wichtig, dass die jugendlichen Festival-Besucher nach Ende (22 Uhr) sicher wieder nach Hause kommen. Dafür habe man, erläutert Stephanie Wilson, Mobiel gewonnen. Die Verkehrsbetriebe setzen ab Johannisberg Shuttlebusse ein, die zum Jahnplatz und zum Hauptbahnhof fahren. Für Abholer gebe es zudem abends einen »Elternparkplatz« auf dem Parkplatz des Tierparks Olderdissen.

Nürnberger sieht »Bergnoize« als »Gemeinschaftserfolg« und gibt zu, anfangs skeptisch gewesen zu sein: »Das klappt aber wirklich prima.« Das Orga-Team musste manchen Rückschlag hinnehmen (»Die häufigste Antwort auf Anfragen war: keine«), versichert aber: »Wir hatten auch Erfolgserlebnisse.« Das Wichtigste jetzt, so die »Bergnoize«-Macher: »Trockenes Wetter am 6. Juli.«