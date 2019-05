Von Michael Schläger und Burgit Hörttrich

Nur mal so nachgerechnet: Wäre am Sonntag Kommunalwahl gewesen, hätten die Grünen 20 der 33 Direktmandate für den Rat geholt. Die CDU wäre auf zehn gekommen, die SPD auf ganze drei. Auch in vier von zehn Stadtbezirken lagen die Grünen vorn – darunter auch im mit Abstand größten, in Mitte.

Für die beiden Sprecher des Kreisverbandes der Bielefelder Grünen, Schahina Gambir und Dominic Hallau, spricht das Ergebnis der Europawahl von 28,15 Prozent für ihre Partei für sich. Gambir ist überzeugt: »Wir haben auch Menschen, die nicht oder nicht immer gewählt haben, davon überzeugt, diesmal ihre Stimme abzugeben.« Das Votum bedeute aber auch »mehr Verantwortung«. Hallau ist überzeugt: »Unser Ergebnis zeigt, dass eine klare Haltung nötig ist, keine Zugeständnisse an Rechtspopulisten.«

Die Rolle von »Fridays for Future«

Ist das gute Abschneiden auch der »Fridays for Future«-Bewegung in Bielefeld zu verdanken? Simon Erichsen gehört zu den Bielefelder Aktivisten, die zuletzt am Freitag eine Demo mit 3000 Teilnehmern organisiert hatten. »Ja, ›Fridays for Future‹ hat dazu beigetragen«, ist seine persönliche Einschätzung. »Aber nicht alle bei uns glauben, dass die Grünen unsere Erwartungen auch konsequent umsetzen werden. Wir warten ab.«

Dennoch: Die Grünen strotzen vor Selbstbewusstsein. In zwei Ratswahlbezirken haben sie Volkspartei-Resultate erzielt. Im Wahlbezirk 8 rund um den Siegfriedplatz wurden 44 Prozent Stimmen für die Grünen gezählt, in Gadderbaum 40,5 Prozent. In einem Betheler Stimmlokal (Bodelschwingh-Schulen) kratzten die Grünen gar an der absoluten Mehrheit, brachten es dort auf 49,5 Prozent der 827 abgegebenen Stimmen. Das Bielefelder Wahlergebnis bedeute »starken Rückenwind« für die Kommunalwahlen 2020, meinen die Grünen.

»Das war keine Kommunalwahl«

Ralf Nettelstroth, Fraktionschef der CDU im Rat, sieht das ein bisschen anders: »Das war keine Bundes-, keine Kommunalwahl. Dass die CDU siegen kann, zeigt die Wahl in Bremen.« Nettelstroth spricht aber auch von einem enttäuschenden Wahlergebnis für seine Partei, räumt ein, dass die Union Themen wie etwa das Urheberschutzgesetz nicht ernst genug genommen und man nicht genügend um die Stimmen der unter 30-Jährigen gekämpft habe.

Er finde es gut, dass sich junge Menschen wieder für politische Themen einsetzen, das aber, so Nettelstroth, »sollte sich nicht in Aktionismus erschöpfen«. Wirklich überzeugend war das CDU-Ergebnis in keinem der 33 Bielefelder Ratswahlbezirke. Lediglich im Wahlbezirk Buschkamp konnte die CDU die meisten Stimmen auf sich vereinen: 26,7 Prozent.

Katastrophales SPD-Ergebnis

Noch katastrophaler das Ergebnis für die Sozialdemokraten. Wäre Ratswahl gewesen, hätten sie in Brackwede-Süd mit 24,6 Prozent ihr bestes Einzelergebnis geholt. Lange Zeit galt der Grundsatz »Bielefeld ist rot«. Davon war an diesem Sonntag wenig geblieben. In einstigen Hochburgen in der Innenstadt oder in den Arbeitervierteln im Osten konnte die SPD nicht mehr punkten.

Holm Sternbacher, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, sagt, er sei »tief betroffen«. Seine Partei habe auf soziale Themen gesetzt, die Umweltpolitik aber »nicht besetzt«: »Offenbar ein Fehler.« Für die Zusammenarbeit mit den starken Grünen sehe er kein Problem, so Sternbacher: »Die war immer vertrauensvoll und wird es bleiben.«

Die kleinen Parteien

Jan Maik Schlifter, Vorsitzender der Bielefelder FDP und Ratsmitglied, vermisst »konkrete Vorschläge der Grünen in der Klimapolitik«. Er sei er gespannt, wie sich das Wahlergebnis »auf die Paprika-Koalition im Rat« auswirke. In Bielefeld lag die FDP etwa im Bundesschnitt, nur in Schlifters Heimatwahlbezirk Sieker schnitten sie mit 7,32 Prozent besser ab.

Mit 7,6 Prozent blieb die AfD in Bielefeld unter dem Ergebnis der Bundestagswahl 2017 (neun Prozent). In Baumheide kam sie mit 19,2 Prozent auf ihr mit Abstand bestes Ergebnis in der Stadt.

Die BfB ist eine kommunale Wählergemeinschaft, war nicht zur Europawahl angetreten. Ihr Vorsitzender Dietmar Krämer meint aber, das Europawahlergebnis in Bielefeld könnte »als Signal einer neuen politischen Entwicklung (im Rathaus) gedeutet werden«. Addiere man die Stimmen von CDU und FDP zusammen, kämen sie nicht einmal auf so viele Stimmen wie die Grünen allein erhalten hätten.