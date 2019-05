Angelika Westerwelle, Mitglied der Kommission und gestern in Bielefeld Gast der OWL-Handwerkskammerpräsidentin Lena Strothmann, erklärte, es sei das Recht des Verbrauchers, sich frei für ein billigeres Angebot zu entscheiden. Dafür trage er das Risiko schlechterer Qualität. Mehr Freiheit bedeute aber mehr Wettbewerb und mehr Innovationen.

Dem widersprachen die anwesenden Handwerker, darunter etwa ein Drittel Fliesenleger, leidenschaftlich. Zusätzlich zu den Gefahren, die etwa durch fehlerhafte Fliesen zum Beispiel in Lebensmittellagern oder öffentlichen Schwimmbädern heraufbeschworen würden, verwiesen öffentlich bestellte vereidigte Sachverständige auf die Zunahme an Qualitätsmängeln, auf den Rückgang bei der Zahl der Auszubildenden und auf ein angeblich stark angestiegenes Maß an Schwarzarbeit.