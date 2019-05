Von Bernhard Hertlein

Zum ersten Mal seit der Übernahme Anfang 2015 wurden die Zahlen von Coppenrath & Wiese mit einbezogen. 2017 erzielte die Dr. Oetker Nahrungsmittel KG allein gut 2,4 Milliarden und der in Osnabrück ansässige Hersteller von Tiefkühl-Backwaren 420 Millionen Euro. Gemeinsam kommen sie jetzt auf 3,019 Milliarden. Oetker-Chef Dr. Albert Christmann spricht von einem »insgesamt sehr erfreulichen Wachstum«. Auch die bisherige Entwicklung des Geschäftsjahres 2019 deute an, dass sich Oetker auch bei der digitalen Transformation »auf dem richtigen Weg« befinde. Christmann kündigte weitere Zukäufe an. Zudem solle das – traditionell nicht genannte – Ergebnis »nachhaltig verbessert« werden.

Größte Teil nach wie vor die Pizza-Sparte

Der größte Teil des Dr.-Oetker-Nahrungsmittelumsatzes entfällt nach wie vor auf die Pizza-Sparte. Derzeit sind die Bielefelder dabei, sich nicht mehr auf Angebote in der Tiefkühltruhe zu beschränken. In polnischen und britischen Supermärkten läuft ein Versuch mit einer »Pizza to go«. Die Tiefkühlware wird vor Ort aufgebacken und zum sofortigen Verzehr angeboten.

In der Testphase befindet sich nach Angaben von Pressesprecher Jörg Schillinger seit Ende 2018 auch die »Pizza fres­ca«. In Belgien wird sie direkt aus dem Kühlregal verkauft. Angesichts kürzerer Haltbarkeit sei sie für den schnellen Verzehr bestimmt. Gut entwickle sich die 2018 neu eingeführte tiefgekühlte »La Mia Grande« mit dünnem, von Hand geformtem Boden. Wann »Pizza to go« und »Pizza fresca« in Deutschland auf den Markt kommen, sei noch unklar.

Neuzugänge der Dr. Oekter Nahrungsmittel KG

Zur Dr. Oekter Nahrungsmittel KG neu hinzu stießen im vergangenen Jahr der südafrikanische Tiefkühltorten-Hersteller Châ­teau Gâteaux, Natura in Tschechien sowie die Backartikel-Hersteller El Melouk in Ägypten und Wilton in den USA. Zugleich ging die Moers Frischeprodukte GmbH, ein Joint Venture mit der Molkerei Gropper, an den Start. Neben quark- und joghurthaltigen Dessertprodukten arbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben an neuen Getränken mit und ohne Milch.

Die Investitionen blieben mit 149 (Vorjahr: 156) Millionen Euro auf hohem Niveau. Erstmals seit Jahren floss der größere Teil – 79 Millionen – in inländische Standorte. 53 Millionen gingen in den Ausbau der Produktion von Coppenrath & Wiese in Mettingen.

Beim Umsatz legten die Bielefelder im Ausland stärker zu als im Inland. Positiv entwickelte sich vor allem der Pizzaabsatz in Großbritannien, Norwegen, Finnland und Spanien. Dagegen tat sich Oetker in Italien, dem Mutterland der Pizza, 2018 schwerer. In Nordamerika beschränkt sich der Verkauf auch nach Ausweitung der Produktionskapazität im Wesentlichen auf Kanada und die US-Ostküste. Offenbar hängen die Konsumenten noch an der heimischen Variante mit dickerem Teig.