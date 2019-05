Fahrzeugbau-Unternehmer Heinrich Heuser (links) 2018 beim Speeddating in Paderborn mit Schüler Nick Jordan. Der Aktionstag wird in OWL am 3. Juni neu aufgelegt. Foto: Archivfoto/ Hannemann

Von Oliver Horst

Bielefeld (WB). Der Start ins neue Ausbildungsjahr rückt immer näher. Doch noch suchen viele junge Leute einen Ausbildungsplatz und halten Firmen Ausschau nach Azubis. Bewerber und Betriebe soll der »Tag der Ausbildungschance« am Montag, 3. Juni, per Speeddating zusammenführen. In den fünf Kreisen Ostwestfalens und der Stadt Bielefeld wird es dazu jeweils eine zentrale Veranstaltung geben.

Etwa 1400 Bewerber, und damit so viele wie im Vorjahr, erwarten die Veranstalter – das sind die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen, die Handwerkskammer OWL sowie die Arbeitsagenturen und Jobcenter sowie die Kreise und die Stadt Bielefeld. Auf der anderen Seite wollen wieder 240 Unternehmen mit den kurzen Gesprächen die Kandidaten für ihre noch freien Lehrstellen finden. »Das Format bietet die Chance, im Schnellverfahren und ohne das Zeugnis als Filter in Kontakt zu treten«, sagt IHK-Geschäftsführer Jürgen Behlke.

Bei Can hat’s »gefunkt«

In der Vergangenheit hat es immer wieder zwischen Bewerbern und Betrieben »gefunkt«. So auch bei Can Okan Erhan, der 2018 auf diesem Wege seinen Ausbildungsplatz bei der Bielefelder Firma Gollub gefunden hat. »Mein Lehrer hatte mir den Tipp gegeben, zum Speeddating zu gehen«, sagt der angehende Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Er war am Ende einer von acht Kandidaten auf der Liste von Ausbildungsleiter Daniel Ernst. Es folgte ein Vorstellungsgespräch, ein Tag Probearbeit – und die Zusage.

Ein typisches Beispiel, sagt Handwerkskammer-Geschäftsführerin Birgit Stehl. Sie bezeichnet den Aktionstag aber auch als »Marktplatz der Möglichkeiten. Es lassen sich artverwandte Berufe entdecken oder Firmen, die die Bewerber sonst gar nicht gefunden hätten.« Davon profitierten gerade auch kleinere Betriebe.

Alle Firmen stehen vor der Herausforderung, dass seit Jahren die Zahl der Bewerber für eine duale Ausbildung sinkt, die der Ausbildungsstellen steigt und ein Fachkräftemangel droht. »In den nächsten zehn Jahren geht in OWL jeder fünfte Mitarbeiter in Rente, viele davon sind Facharbeiter«, sagt Frauke Schwietert, Chefin der Agentur für Arbeit in Herford. »Rein rechnerisch ist der Ausbildungsmarkt in der Region inzwischen ausgeglichen. Er wird sich aber weiter zum Bewerbermarkt entwickeln.« Ende April standen 5091 suchenden Bewerbern noch 5426 freie Lehrstellen gegenüber.

Auch »Studienzweifler« sollen den Aktionstag nutzen

Neben Schulabgängern und arbeitslosen jungen Leuten, die von den Jobcentern gezielt vorbereitet würden, sollen verstärkt auch »Studienzweifler« den Aktionstag nutzen, sagt Behlke.

Was möglich ist, zeigt das Beispiel von Frank Sievers, Inhaber des Hotels Niedersachsen in Höxter. Er fand vergangenes Jahr acht seiner neun Azubis durch das Speeddating. Sie alle sind in der von hohen Abbrecherquoten geplagten Branche weiterhin dabei. »Viel wichtiger als gute Zeugnisse oder Bewerbungsunterlagen sind der persönliche Eindruck und das Interesse am Beruf«, sagt Sievers.

Bewerber werden aber gebeten, Zeugniskopien und Lebenslauf zu den Speeddatings mitzubringen.

Infos zum Aktionstag gibt’s hier.