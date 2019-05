Bielefeld (WB). Auf der Artur-Ladebeck-Straße ist am Dienstagmorgen eine Stadtbahn mit einem Lkw zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen soll dabei niemand zu Schaden gekommen sein.

Gegen 10.30 Uhr wollte der stadteinwärts fahrende Lkw am Ellerbrocks Hof in Höhe des Mode-Outlets wenden und übersah dabei offenbar die Bahn, die auf der Linie 1 aus Senne in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Bei dem Crash wurden Lkw und Bahn nach Angaben einer Mobiel-Sprecherin erheblich beschädigt. Es dauerte etwa eine Stunde, die Unfallstelle zu räumen.

Die Linie 1 aus Richtung Schildesche fuhr in der Zeit nur bis zur Kunsthalle und musset dort wenden. Für die Gegenrichtung wurde ein Schienenerstazverkehr mit Bussen eingerichtet, die es angesichts des sich nun stauenden Verkehrs allerdings schwer hatten durchzukommen. In Richtung Innenstadt war die Artur-Ladebeck-Straße komplett gesperrt worden.