Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Der Name »Café Berlin« im Bielefelder Westen ist endgültig Geschichte. Stattdessen will der Pizza-Lieferdienst »Domino’s Deutschland« in dem Gebäude an der Große-Kurfürsten-Straße im Sommer eröffnen. Die Umbauarbeiten laufen bereits.