Von Michael Schläger

Die Idee ist simpel. Erst einmal 500 Aufkleber hat Husemann, der fünf Jahre lang, von 1994 bis 1999, Jöllenbecks Bezirksbürgermeister war, drucken lassen. »Den Aufkleber kann man sich in die Windschutzscheibe kleben, so zeigen, dass man bereit ist, jemanden mitzunehmen.«

Wer ein Auto mit Aufkleber sieht, kann signalisieren, dass er gern mitfahren möchte. Aus Versicherungssicht ist das übrigens kein Problem. Schon die normale Kfz-Haftpflicht kommt für Insassen auf, sollte es zu einem Unfall kommen.

Husemann setzt vor allem auf langfristige Fahrgemeinschaften, will Betriebsräte in Bielefelder Unternehmen und Studenten der Universität für seine Idee gewinnen. »Ich werde die Aufkleber auch in Jöllenbecker Geschäften auslegen«, sagt Husemann und hofft, dass sich auch anderswo im Stadtgebiet Nachahmer finden.

Idee in Oberndorf »abgeguckt«

»Abgeguckt« hat sich der frühere Leiter der Lutherschule die Idee im niedersächsischen Oberndorf. »Ich habe Kontakt zu den Leuten dort aufgenommen, gefragt, ob ich den Aufkleber übernehmen darf.« Durfte er. In Oberndorf sind im Dorf auch rote Bänke aufgestellt. Wer auf der »Mitfahrbank« Platz nimmt, zeigt an, dass er eine Mitfahrgelegenheit sucht. Ein ähnliches Konzept gibt es auch im benachbarten Oerlinghausen.

»Bildet Fahrgemeinschaften, entlastet die Straße und damit die Umwelt«, ist Husemanns Credo. In Jöllenbeck lebt er in der Nähe der Spenger Straße. »Ich sehe jeden Morgen die Autoschlangen, die aus Richtung Spenge in die Innenstadt unterwegs sind«, sagt er. »In den meisten Pkw sitzt nur eine Person.«

Ausdrücklich will er seine Initiative nicht als Konkurrenz zum öffentlichen Personennahverkehr sehen. Im Gegenteil: »Der ÖPNV muss ausgebaut werden, es muss mehr Radwege geben.« Aber es werde noch Jahre dauern, bis solche Vorhaben umgesetzt seien. »Der Rote Punkt ist eine Idee, die sofort wirkt.«

Aktion »Roter Punkt« gab es schon in den 60er Jahren

Aktuell werden in Bielefeld noch mehr als die Hälfte aller Wege mit dem Auto zurückgelegt . 80.000 Pendler kommen jeden Tag in die Stadt, die meisten mit dem eigenen Pkw. Bis 2030 soll sich der Anteil des Autos am Individualverkehr halbieren. So haben es Bielefelds Politiker im März mit knapper Mehrheit beschlossen.

In Jöllenbeck, Theesen, Vilsendorf und Brake werden die Verkehrsbetriebe Mobiel bald auch einen »On demand«-Verkehr testen. Per App oder im Internet können Fahrgäste kurzfristig Kleinbusse bestellen – als Ersatz fürs Anruf-Sammel-Taxi. In Eckardtsheim soll ein solcher Versuch bereits nach den Sommerferien starten. All das findet auch Husemann in Ordnung. Mit seiner Idee will er nur noch mehr Autos von der Straße holen.

Eine Aktion »Roter Punkt« gab es schon einmal. In den 60er Jahren wurde so gegen Preiserhöhungen beim Nahverkehr protestiert. Wer einen roten Punkt ins Auto geklebt hatte, nahm Menschen kostenlos mit. »Das hat damals gut funktioniert«, sagt Husemann. »Warum soll das heutzutage nicht mehr möglich sein?« Wer Husemann unterstützen möchte, kann ihn per E-Mail erreichen unter: hehusemann@gmx.de