Big Bags, jede mit 1200 Liter Wasser gefüllt, verengen die Zufahrt in vier Straße wie hier in die Ritterstraße. Foto: Oliver Schwabe

Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). An diesem Mittwoch beginnt der Leinewebermarkt. Damit die Besucher mit einem guten Gefühl feiern können, hat die veranstaltende Bielefeld Marketing die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.

Dies geschieht auf Empfehlung der Polizei nach der Amokfahrt von Münster im vergangenen Jahr. »Es gibt aber keine akute Gefährdungslage«, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer der Bielefeld Marketing. Man wolle den Leinewebermarkt aber so sicher wie möglich machen. Und größtmöglichen Schutz bieten wolle auch vor den Folgen zum Beispiel eines »gewöhnlichen« Verkehrsunfalls.

Das sind die Vorkehrungen: Wie bereits in den vergangenen drei Jahren blockieren querstehende Fahrzeuge die Zufahrten auf den Jahnplatz während der beiden Open-Air-Konzerte heute und morgen. Zusätzlich stehen Fahrzeuge im Bereich des Süsterplatzes und in der Viktoriastraße.

Erstmals auch beim Campus-Festival an der Uni im Einsatz

Neu: An vier Stellen wurden sogenannte Big Bags, mit jeweils 1200 Litern Wasser gefüllte Großbehälter, platziert (Niederwall, Obernstraße, Mauer-/Güsenstraße, Goldstraße). Sie sollen in diesem Jahr erstmals auch beim Campus-Festival an der Uni zum Einsatz kommen.

Knabenreich betont, dass die jeweiligen Absperrungen so positioniert seien, dass jederzeit Rettungswagen und Feuerwehr durchfahren könnten: »Die Big Bags stehen versetzt zueinander, die Zugmaschinen können im Notfall rangiert werden.« Auch Anlieger könnten während der Leinewebermarkt-Tage passieren, um zum Beispiel ihren Stellplatz zu erreichen.

Jahnplatz wegen der Konzerte zwischen 18 und 1 Uhr gesperrt

Neu im Rahmen des Sicherheitskonzeptes für den Leinewebermarkt sei auch die Aufteilung des Festgeländes mit sechs Bühnen zwischen Kunsthalle und Jahnplatz, Rathausplatz und Klosterplatz in Sektoren. In jedem dieser Sektoren seien Zufahrtswege für den Rettungsdienst ausgewiesen, damit der nicht im schlechtesten Fall in einer Menschenmenge stecken bleibt.

An diesem Mittwoch wird der Jahnplatz regulär wegen der Konzerte zwischen 18 und 1 Uhr gesperrt – morgen von 17.30 bis 1 Uhr. Der Niederwall zwischen Brunnenstraße und Jahnplatz bleibt bis einschließlich Montag, 3. Juni, gesperrt. Die Straßen Waldhof und Ritterstraße können an allen Veranstaltungstagen je nach Andrang dicht gemacht werden.