Bielefeld (WB/hz). Was ist am Abend des 16. Juli vergangenen Jahres passiert, als die dreifache Mutter Jean Alexis Beverly (34) in einer Wohnung an der Bielefelder Bleichstraße plötzlich in Flammen stand und fast verbrannt wäre? Beim zweiten Prozesstag vor dem Landgericht Bielefeld um den Brandanschlag auf die 34-Jährige sagte am Dienstag der vielleicht wichtigste Zeuge aus. Der Kenianer (27) war am Tatabend die dritte Person in der Wohnung des Angeklagten – neben dem Opfer und Silvester George K. (28), der die Mutter mit Benzin übergossen und in Brand gesteckt haben soll .