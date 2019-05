Der »Shopping Queen«- Bus war in Bielefeld und Halle unterwegs (hier ein Symbolfoto). Foto: Hannemann/Archiv

Die Dreharbeiten gingen vom 8. bis 12. April in Bielefeld und Halle über die Bühne. Und auch das Motto steht schon fest: »Das kommt mir in die Tüte - kombiniere einen coolen Look rund um deine neue Paperbag-Hose«.

Die Kandidaten sind nach Angaben von Vox Jessica (28), Annette (59) und Petra (44) aus Bielefeld sowie Martina (41) aus Halle und Lorraine (34) aus Spenge. Die Nachnamen der Kandidatinnen wollte der Sender nicht angeben.

Das sind die bisherigen Bielefelder Shopping-Königinnen

Zuletzt wurde im März 2018 eine »Shopping Queen Bielefeld« geehrt. Damals gewann Aylin Aylikcioglu (22) aus Bad Salzuflen .

Bei der TV-Show treten fünf Frauen gegeneinander an und erhalten ein bestimmtes Budget zum Einkaufen. Die Kandidatinnen und Designer Guido Maria Kretschmer geben dann ihre Wertungen ab. Am Ende der Woche wird die Shopping Queen gekürt. Sie gewinnt in der Regel 1000 Euro.

Die ersten beiden Ausgaben der Bielefelder »Shopping Queen« im Jahr 2016 gewannen die Bielefelderinnen Sarah Leester und Michelle Grant . Beim dritten Mal triumphierte Nele aus Steinhagen.