Organisatoren, Sponsoren und Musiker bereiten sich auf »Rock on the Beach« 2019 im Waldbad vor (oben von links): Peter Volkmer (Kulturkreis Senne), Marc Pavey (All Nine Yards), Tobias Volkmer (Valvekiller) sowie Grischa Ende, Frank Meyer und Alexander Wesner vom Kulturkreis und (unten von links) Joscha Conze (Kulturkreis), Jonas Tonnat (Crown of Things), Anastasia Wesner (Kulturkreis), Dominik Siewert (Kulturkreis), Jens Ochmann (Volksbank) und Marcus Kleinhenrich (Crown of Things). Foto: Peter Bollig

Von Peter Bollig

Bielefeld-Senne (WB). In der 18. Auflage wird Sennes Konzert-Marathon noch länger: Erstmals stehen 15 Bands beim Festival »Rock on the Beach« im Waldbad auf der Bühne, um rund 14 Stunden Musik abzuliefern.

Und auch das ist für die Organisatoren vom Kulturkreis Senne eine Premiere: Das Festival, stets terminiert am zweiten Juni-Wochenende, findet diesmal zu Pfingsten statt: am Samstag, 8. Juni.

Los geht’s dann früher als in den Vorjahren: Um 12 Uhr tritt die erste Band auf die Bühne, Einlass ist bereits ab 11.30 Uhr. Und weil auf zwei Bühnen im Wechsel gespielt wird, bietet der Kulturkreis seinen wohl um die 3000 Besuchern bis weit nach Mitternacht ein Musik-Erlebnis ohne größere Pause. Ganz im Sinne der Idee des Festivals, heimischen Musikern den Auftritt auf großer Bühne und vor großem Publikum zu ermöglichen, sind vor allem Bands aus Bielefeld und der näheren Umgebung dabei, aber auch national und international bekannte Formationen wie die Killerpilze, Transmitter und Soulbound.

Das Beste von Ärzten und Toten Hosen vereint

Traditionell beschert eine Tribute-Band das Finale des Festivals. Diesmal setzen Alex im Westerland ab 23.15 Uhr den Schlusspunkt – und schon der Name lässt es erahnen: Sie wollen das Beste von den Ärzten und den Toten Hosen in einer Rockshow vereinen.

Bis dahin haben die Besucher des Senner Waldbades 14 weitere Gruppen erlebt. Den Auftakt machen um 12 Uhr die fünf Musiker von Valvekiller mit Hardrock aus eigener Feder, gefolgt um 12.30 Uhr von der fünfköpfigen Punk-Rock-Formation From The Vault, deren Musiker in anderen Bands bereits Erfahrung bei »Rock on the Beach« gesammelt haben.

In den vier weiteren Auftritten spielen die Gruppen, die beim »Rock on the Beach«-Contest in der Hechelei ihr Ticket zum Festival ergattert haben: Driftwood (13 Uhr) aus Oerlinghausen spielen Metalcore, die Bielefelder Triggerfish (13.30 Uhr) präsentieren Deutschpunk, Ascendency (14 Uhr), ebenfalls aus der Region, spielen Post-Hardcore und Metalcore. Als Gewinner des Vorentscheids ist ab 14.30 Uhr das Bielefelder Indierock-Trio Crown of Things dabei. Die vier Bands spielen um die Gunst des Publikums und damit um eine höhere Gage sowie einen Auftritt im Waldbad im kommenden Jahr.

Als Vorjahressieger sind denn auch All Nine Yards bei »Rock on the Beach« wieder mit dabei, um ab 15 Uhr mit ihrem Hardrock ein weiteres Mal zu überzeugen.

Als Band mit viel Konzerterfahrung ist die fünfköpfige Formation Kopfecho um Frontfrau Amy zu Gast. Die Düsseldorfer spielen von 15.30 Uhr an ihren Alternative Punkrock. Auf sie folgt um 16.15 Uhr Subbotnik, ein Trio aus Rostock mit harten, elektrischen Crossover-Titeln im Gepäck.

Politpunk von Radio Havanna

Wenn das Festival langsam ins Abendprogramm wechselt, beginnen Radio Havanna um 17.15 Uhr ihren Auftritt. Das Berliner Quartett ist international unterwegs und verspricht Politpunk mit geballter Faust. Ohnehin, sagt Mitorganisator Joscha Conze vom Kulturkreis, seien diesmal viele Bands im Rennen, die mit ihren Stücken Gesellschaftskritik unters Publikum bringen.

Inzwischen zum sechsten Mal bei »Rock on the Beach« dabei sind die fünf Ostwestfalen von Soulbound, die entsprechend routiniert ab 18.15 Uhr ihren Alternative Metal präsentieren können. Bereits zum zweiten Mal dabei und ebenfalls international unterwegs sind Mr. Irish Bastard aus Münster. Sie spielen ab 19.30 Uhr Punkrock, das Ganze irisch-folkig angehaucht.

Als einer der Höhepunkte des Festival-Tages kündigt sich um 20.45 Uhr der Auftritt der Killerpilze an. Seit 17 Jahren ist die Band mit Pop-Rock und Alternative Rock unterwegs. Die Musiker aus Süddeutschland konnten Alben und Singles in den Charts platzieren, waren für den Echo nominiert und sind für den Kinofilm »Immer noch jung – 15 Jahre Killerpilze« ausgezeichnet worden.

Als »Experiment« bezeichnet Joscha Conze den Auftritt von Transmitter aus Hannover ab 22 Uhr: »Wir hatten noch nie eine Band mit einer solchen elektronik-lastigen Musik beim Festival.« Transmitter kommen außerdem mit einer großen Lichtshow ins Waldbad, bevor um 23.15 Uhr schließlich Alex im Westerland das Festival ausklingen lassen.

Eintrittskarten gibt es unter anderem in den Filialen der Volksbank Bielefeld-Gütersloh. Die Tickets aus dem Vorverkauf gelten zugleich als Fahrschein im ÖPNV. Mobiel richtet einen Shuttle-Bus-Verkehr zwischen Waldbad und der Endhaltestelle Senne der Stadtbahnlinie 1 ein.