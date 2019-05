Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Der »Kistensommer« hat begonnen: Das Umweltamt ist der erste Pate einer Bienenweide-Kiste, die Initiatoren wünschen sich aber, dass viele weitere Paten dazu kommen, denn, so Pit Conzens (Art at Work): »Das Klima braucht Pflanzen, Insekten brauchen Lebensraum.«

Dieser Lebensraum ist 40 Zentimeter hoch mit einer Grundfläche von 80 mal 50 Zentimetern. Die Kisten werden in der Holzwerkstatt des »Café Welcome« aus nicht mehr benötigtem und für den neuen Zweck recyceltem Schalholz gebaut und anschließend mit Blütenpflanzen wie Korn- und Ringelblume bepflanzt, die vorher von »Art at Work« aus Bio-Saat vorgezogen wurden.

Der Verein Fahrräder bewegen Bielefeld e.V. liefert die Bienenweiden-Kisten per Lastenrad an die Paten aus.

Birgit Reher vom Umweltamt erklärt: »Die Paten gießen die Pflanzen im Mini-Garten. Die Pflanzkisten werden dann im Herbst wieder abgeholt.« Anliegen des Projektes sei es, sagt Martin Wörmann, Leiter des Umweltamtes, für den Artenschutz aktiv zu werden. Gleichzeitig seien die Blüh-Kisten eine »ideale Stadtbegrünung, die wenig Platz benötigt und zum Nachmachen animiert.«

Gießpatenschaft für 20 Euro

Aufgestellt werden sollen die »Insektenweiden« nicht auf dem Balkon oder im Garten, sondern im öffentlichen Raum: auf dem Gehweg vor dem Haus, auf einem Parkplatz, einer Verkehrsinsel. Die Pflanzkisten seien nicht nur nützlich für Bienen & Co., sie sollen auch, betonen Andrea Fricke und Kris Rentrop (Café Welcome) »Freude bereiten«. Besonders an den Projekt sei auch, dass es sozusagen als »Nachbarschaftinitiative« entwickelt wurde, denn die drei beteiligten Vereins sind alle an der Schillerstraße 73a ansässig.

Im Winter würden die Kisten eingelagert. Isabelle Mayntz (Art at Work) setzt darauf, dass es für die Beteiligung am Kistensommer »nur eine sehr niedrige Hemmschwelle« gibt.

Die besteht in einer Kostenbeteiligung von 20 Euro, will man Gießpate werden. Kontakt per Mail unter info@cafewelcome oder per Telefon unter 0521/55739712.

Martin Wörmann jedenfalls freut sich über den grünen Blickfang auf dem Amtsparkplatz: »Ja, bei uns im Umweltamt sind nur die Büros begrünt – bis jetzt jedenfalls.«