Bielefeld/Bad Oeynhausen/Spenge (dpa). Mit Blick auf den Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag, an dem auch Vatertag gefeiert wird, will die Polizei vor allem in Ostwestfalen mehr Präsenz zeigen.

Immer wieder komme es am Vatertag zu Alkoholexzessen, Schlägereien oder anderen Störungen, sagte ein Sprecher der Polizei Minden-Lübbecke am Mittwoch. Zu einer Veranstaltung in Bad Oeynhausen würden bis zu 2000 Feiernde erwartet. »Wir wollen Präsenz zeigen und frühzeitig einschreiten können«, so der Polizeisprecher.

Unterstützt werden die Beamten den Angaben zufolge von einer Reiterstaffel und Teilen einer Hundertschaft. So sollen beispielsweise Randalierer und Streitsuchende schnell ausgebremst werden.

1000 Jugendliche in Spenge erwartet

Auch die Beamten der Polizei im Kreis Herford rechnen für den Donnerstag mit einem erhöhten Einsatzgeschehen . Am Hücker Moor in Spenge werden sich laut Polizei erwartungsgemäß bis zu 1000 Jugendliche versammeln.

Die Beamten arbeiten dort eng mit dem Ordnungs- und Jugendamt der Stadt zusammen. »Wer offensichtlich zu viel Alkohol getrunken hat, wird von uns nach Hause geschickt«, sagte ein Polizeisprecher.

Entspannung in großen NRW-Städten

In den größeren NRW-Städten schaut die Polizei dem Feiertag dagegen relativ entspannt entgegen. In Münster spiele Christi Himmelfahrt eine untergeordnete Rolle, anders als der 1. Mai, hieß es von der Polizei. Auch in Düsseldorf werden keine besonderen Maßnahmen getroffen.

Die Polizei in Aachen erwartet keine größeren Einsätze, will über die sozialen Medien aber bereits im Vorfeld an alle Väter und Feiernden appellieren: »Trinken Sie nur so viel, wie Sie vertragen, und vertragen Sie sich beim Trinken.«