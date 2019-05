Von Markus Poch

Bielefeld (WB). Wer sich mit den Textilunternehmen der Region beschäftigt, kommt an der Wäsche- und Hemdenfabrik Homann Bielefeld (Hobi) nicht vorbei. Von 1895 bis 1992 wurde zunächst an der August-Bebel-Straße, nach dem Krieg an der Bleichstraße für den deutschen und den Weltmarkt gefertigt. Am 3. Juni feiert der frühere Inhaber und Gründer-Enkel Hermann Homann seinen 90. Geburtstag.

Dass er diesen und auch andere Geburtstage zuvor jemals würde erleben können, erschien lange Zeit unwahrscheinlich. Es war die Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1941, in der sich für Familie Homann alles auf einen Schlag veränderte: Die englische Fliegerbombe sollte eigentlich einen Teil der nahen Dürkopp-Werke lahmlegen, traf um 2 Uhr morgens aber versehentlich das dreistöckige Wohn- und Geschäftshaus der Fabrikantenfamilie an der August-Bebel-Straße 123/Ecke Webereistraße.

Unter Trümmern begraben

Das schmucke Gründerzeit-Gebäude mit Ladengeschäft vorne und Produktionsstätte im Hinterhaus lag sofort in Schutt und Asche. Es hatte die Homanns, die bei Fliegeralarm in ihren mit Balken zusätzlich gesicherten Keller geflüchtet waren, unter seinen Trümmern begraben.

»Da haben wir alle drunter gelegen«, sagt Hermann Homann. Nachdenklich deutet er auf ein kleines, gut erhaltenes Schwarz-Weiß-Foto, das die ganze zerstörerische Wirkung der Bombe dokumentiert: Es ist kaum ein Stein des Firmengebäudes auf dem anderen liegen geblieben. Das Dach liegt im Parterre. Menschen wühlen im Staub, suchen nach Teilen, die noch verwertbar sind. Der Betrachter mag kaum glauben, dass auch nur ein Bewohner den Angriff überlebt haben könnten.

Jahrzehntelang war diese historische Aufnahme im Hause Homann nicht auffindbar gewesen und dadurch in Vergessenheit geraten. Jetzt, bei den Vorbereitungen zur Geburtstagsfeier, tauchte sie zwischen anderen Unterlagen plötzlich wieder auf – und nahm Hermann Homann gedanklich gleich in Beschlag. Am Stichtag war er zwölf Jahre alt.

Schwester bleibt unverletzt

Seine Oma Ida, die Firmengründerin, wurde damals von einem Holzbalken tödlich am Kopf getroffen. Sein Vater Adolf starb wenige Tage später im Krankenhaus. Mutter Louise überlebte das Unglück, wurde aber von mehr als 100 Splittern durchbohrt, hatte ihr Leben lang damit zu kämpfen. Seine kleine Schwester Ilse (7) dagegen blieb nahezu unverletzt, trug nur eine kleine Fleischwunde am Arm davon. »Ein Kindermädchen hat sich schützend über sie gelegt«, berichtet Homann. Es soll ebenfalls Glück gehabt haben.

Hermann Homann selbst erlitt einen doppelten Schädelbruch. Wie seine Familienmitglieder wurde er von französischen Kriegsgefangenen unter dem Einsatz ihres Lebens aus der Ruine geborgen, lag danach wochenlang im Krankenhaus. Von 1946 an half er seiner Mutter beim Neustart in Räumen an der Bahnhofstraße, wo heute Karstadt steht, mit ersten Nähmaschinen der Anker-Werke.

Produktion auch in China

Die Firma Hobi, bald dauerhaft in der früheren Fahrradfabrik Preston an der Bleichstraße ansässig, spezialisierte sich zunächst auf Oberhemden, später auf Uniformhemden. In den 60er Jahren ließ Homann bereits in China, Südkorea und Bangladesh produzieren. Deutschlandweit gehörten Polizei, Feuerwehr, Lufthansa und die Bundeswehr zu den Großkunden der Bielefelder Marke.

1992, im Alter von 63 Jahren, verkaufte Homann den Betrieb an einen Textilkonzern, weil seine Kinder kein Interesse an der Übernahme hatten. Seitdem ist er im Ruhestand, verwaltet allerdings bis heute seine Grundstücke und Immobilien, ist zudem in der Hausverwaltung seiner Tochter beratend tätig. »Jede Bewegung auf meinem Konto will ich wissen«, sagt er unerschütterlich.

Auch wenn ihm das Augenlicht über die Jahre fast abhanden gekommen ist, verfolgt er Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowohl in Bielefeld, als auch in Deutschland und der Welt sehr aufmerksam über die Tageszeitung – eine Vorleserin beziehungsweise ein Vorlesegerät macht ihm das möglich. Ansonsten hört er gerne klassische Musik, besucht auch Konzerte in der Oetkerhalle und das Theater, dessen Sponsor er ist. Und jeden Morgen geht es zum Aufwachen und Fitwerden eisern ins hauseigene Schwimmbad.

Zwei Kinder und fünf Enkel

Zu seinem Ehrentag plant Hermann Homann, auch Träger des Bundesverdienstkreuzes, ein kleines Fest mit alten Freunden und im engsten Familienkreis. Auf jeden Fall dabei sind Ehefrau Anne, mit der er im 51. Jahr verheiratet ist, ihre beiden gemeinsamen Kinder Jens (kommt aus Dresden) und Stephanie (kommt aus Hamburg) sowie die fünf Enkel.

Geschenke erwartet der Jubilar, der bei guten Freunden noch immer Hobi heißt, von seinen Gästen nicht. Im Gegenteil: Er hat etwas zu verschenken. In Kooperation mit dem Bielefelder Blindenverein soll der Tierpark Olderdissen von ihm eine Serie neuer Schilder für seine Tiergehege erhalten – ausgestattet mit der Blindenschrift Braille. Hermann Homann ist, als er noch sehen konnte, immer gerne zur Tierbeobachtung nach Olderdissen gegangen – »anfangs mit meiner Oma, später mit meinen Kindern und Enkeln«.