Von Peter Bollig

Bielefeld-Sennestadt (WB). Wenige Gebäude stehen so sehr für die von Stadtplaner Bernhard Reichow entworfene Architektur Sennestadts wie die beiden Pavillons am Sennestadtring. Einer davon, der rechte, befindet sich im Besitz der städtischen Sennestadt GmbH und soll nach langem Leerstand noch in diesem Jahr saniert werden.