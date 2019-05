In Ostwestfalen-Lippe gab es im Mai mehr Arbeitslose als im April – ein Plus von 372 oder 0,6 Prozent auf 57.681 Menschen. In Deutschland sind 2,23 Millionen ohne Stelle. Foto: dpa

Bereits nach gut der Hälfte der 136.000 anstehenden Überprüfungen müsse von bis zu 40.000 Arbeitslosen mehr ausgegangen werden, sagte eine Statistikexpertin am Mittwoch am Rande der Arbeitsmarkt-Pressekonferenz in Nürnberg.

Der Bundesrechnungshof war auf eine falsche Zuordnungen von Hartz-IV-Beziehern gestoßen. Statt als »arbeitslos« seien mache nur als »arbeitssuchend« geführt worden. Das musste korrigiert werden.

Zahl der Arbeitslosen im Mai überraschend um 60.000 gestiegen

So waren die Zahl der Arbeitslosen im Mai überraschend um 60.000 gestiegen. Laut BA-Vorstandschef Detlef Scheele gingen davon etwa 10.000 auf das Konto der schwachen Konjunktur, rund 40.000 auf Überprüfungen von Jobcenter-Daten auf ihre Plausibilität. Scheele. »Wir sehen im Mai eine besondere Entwicklung, aber keinen Grund für nachhaltige Sorge. Die Beschäftigung bleibe weiter auf Wachstumskurs. »Aber der Trend wird sich verlangsamen.«

In der Regel sorgt der im Mai meist ausgeprägte Frühjahrsaufschwung für einen besonders starken Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum April.

»Trotz der Korrrekturen war die Arbeitslosigkeit in einem Mai seit 1991 nicht mehr so niedrig wie in diesem Jahr«, sagte Scheele. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,9 Prozent. Die Zahl der Erwerbstätigen lag im April bei 45,11 Millionen – ein Plus von 32.000 im Vergleich zum Vormonat, zum Vorjahr waren es 484.000 Erwerbstätige mehr.

58.000 Menschen in OWL arbeitslos gemeldet

In OWL sind knapp 58.000 Menschen arbeitslos gemeldet. In NRW stieg die Zahl der Arbeitslosen um 6500 auf knapp 634.000 Menschen (Quote 6,5 Prozent). Auch in OWL gab es im Mai mehr Arbeitslose als im April – ein Plus 372 oder 0,6 Prozent auf 57.681 Personen. Im Mai 2018 waren noch 1,3 Prozent oder 738 Menschen mehr ohne Arbeit registriert. Damit liegt der Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Region zum vierten Mal in Folge unter dem NRW-Schnitt. In NRW konnte die Zahl der arbeitslosen Menschen von Mai 2018 zu Mai 2019 um 2,8 Prozent reduziert werden.

Die Zahl der offenen Stellen, die von den Jobcentern und Arbeitsagenturen in OWL angeboten wer-den, lag bei 21.332. Das sind 157 Stellen weniger als vor einem Jahr.

Auch die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt sind weiterhin gut. In NRW waren noch 53.151 gemeldete Ausbildungsplätze unbesetzt. Dem standen 47.447 junge Menschen gegenüber, die noch keine Ausbildungsstelle oder eine Alternative gefunden haben. »Die Schere zwischen Bewerbern und gemeldeten Ausbildungsstellen beginnt sich zu schließen«, sagte Christiane Schönefeld, Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit. Rechnerisch standen jedem Jugendlichen 1,12 freie Ausbildungsplätze gegenüber. Schönefeld: »Es wird für die Unternehmen schwieriger, Nachwuchs für das Unternehmen zu finden.«