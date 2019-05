21. Mai in Lemgo: Feuerwehrleute retten in Lemgo Schafe von ihrer Weide in den Braker Wiesen. Foto: dpa

Von Bernhard Hertlein

Bauern und Wasserwerke warnen aber: Die Folgen der langen Trockenphasen seien noch nicht überwunden. Deutschlandweit betrug die mittlere Temperatur 10,9 Grad – 1,2 Grad unter dem langjährigen Durchschnitt. Es war das erste Mal seit April 2018, dass es in einem Monat kühler war als im Langzeitvergleich.

In OWL wurden nach Angaben von Andreas Brömser vom Deutschen Wetterdienst 10,5 Grad gemessen – knapp zwei Grad unter dem Durchschnitt und sogar 4,5 Grad unter dem heißen Mai 2018. Vom 4. bis 6. Mai und noch einmal vom 12. bis 14. Mai fielen die Temperaturen in den Nächten sogar unter die Gefriergrenze.

Landwirte reagieren erleichtert auf Regen

Geregnet habe es ebenfalls deutlich mehr. Am 20. Mai wurden an vielen Orten in OWL 50 Liter pro Quadratmeter gemessen ; ab 30 Liter spricht der Wetterdienst von »Starkregen«. Im gesamten Mai waren es 120 Liter – im Vergleich zu 24 in großen Teilen des Münsterlandes und des Kreises Osnabrück.

Vor einem Monat erst hatte der Wetterdienst vor einem möglichen neuen heißen und tro­ckenen Sommer gewarnt. Entsprechend erleichtert reagieren die Landwirte auf den Regen. »2018 hatten wir zu diesem Zeitpunkt ganz andere Sorgen«, sagt OWL-Bauernpräsident Hubertus Beringmeier (Hövelhof). Dieses Jahr stehe der Weizen gut. Grundsätzlich sei es aber bei Starkregen so, dass das Wasser schnell weggeschwemmt werde: »Einen halben Meter unterhalb der Bodenkrume ist es staubtrocken.«

Bis zu 30 Grad am Sonntag

Auch Hans-Heinrich Berghorn, Sprecher des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands, warnt davor, jetzt schon Entwarnung zu geben. Vor allem die Waldbesitzer bräuchten noch viel mehr Regentage. Nur dann könnten beispielsweise die Fichten genügend Harz absondern, um den Borkenkäfer abzuhalten.

Obwohl die für die Paderborner Wasserwerke wichtige Aabachtalsperre wieder einigermaßen gut gefüllt ist, sieht auch der technische Leiter Michael Bernemann keinen Anlass zur Entwarnung. Seit 2008 seien die jährlichen Niederschläge mit einer Ausnahme immer zurückgegangen. Daher hielten die Wasserwerke an ihrer Planung für eine Kampagne fest, die Privathaushalte zum Wassersparen animieren will.

Schon am Wochenende soll es übrigens mal heiß werden – mit bis zu 30 Grad am Sonntag.

