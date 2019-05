Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Er hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren, der Leinewebermarkt. An diesem perfekten Frühsommerabend sind tausende Menschen in der Altstadt unterwegs zwischen den sechs Bühnen. Und 8500, so schätzt Bielefeld Marketing, treffen sich zum Openair auf dem Jahnplatz beim Konzert von Lea.