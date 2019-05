Bielefeld (WB/hw). Pop aus dem Big Apple, der ein oder andere Sonnenstrahl und 3500 Besucher auf dem Jahnplatz: Wo Moritz Garth und LEA am Mittwochabend am ersten Leinewebermarkt-Tag aufgehört hatten, machte Lions Head am Donnerstagabend weiter.

Der New Yorker Musiker wurde mit Hits wie »Begging« und »When I Wake up« bekannt. Lions Head, bürgerlich Ignacio »Iggy« Uriarte, vermischte für seine leichtfüßige Pop-Musik elektronische Klänge, treibende Rhythmen und melodiöse Gitarren. Für den 32-Jährigen endete sein Gastspiel auf dem Jahnplatz sogar noch lehrreich: Sein Publikum half bei der Frage des US-Amerikaners, ob es nun »Kopfschmerz« oder »Schmerzkopf« heiße, gerne weiter.

Zweiter Tag beim Leinewebermarkt 2019 Fotostrecke

Foto: Bernhard Pierel

Als Vorgruppe von Lions Head trat die Band »Kathrina« aus Rheda-Wiedenbrück auf. Die fünf Jungs holten beim Leineweber-Fan-Voting von Bielefeld Marketing die meisten Stimmen und sicherten sich so den Auftritt auf der Jahnplatz-Bühne. Kathrina setzen auf deutschsprachige Singer-Songwriter-Texte, die zum Nachdenken anregen. Dabei haben sie ein Faible für Augenzwinkern und Ironie.

Nach wolkigem Vor- und Nachmittag taten die Sonne und frühsommerliche Temperaturen zur ausgelassenen Stimmung in der gut gefüllten Bielefelder Altstadt bei. Wer sich den Leineweber-Trubel von oben anschauen möchte, hat dazu am Freitag, Samstag und Sonntag noch fünf Mal die Gelegenheit. Die Altstädter Nicolaikirche öffnet ihren Turm am Freitag um 19 Uhr, am Samstag um 15 und 19 Uhr sowie am Sonntag um 13 und 15 Uhr für jeweils 45 Minuten.

Der Bunnemannplatz steht am Freitag ganz im Zeichen des Sports: Ab 16 Uhr präsentieren sich dutzende Vereine.