Bielefeld (WB/hw). Auf dem angrenzenden Grabeland der Grünanlage Bultkamp ist in der vergangenen Woche eine tote Katze gefunden worden. Der Tierschutzverein Bielefeld hat einen schlimmen Verdacht: Denn das Tier wurde offenbar vorsätzlich erschlagen.

Die Spuren an der toten Katze seien laut Tierheimleiter Helmut Tiekötter eindeutig. »Die Katze hatte auch eine verletzte Pfote, aber daran kann sie eigentlich nicht gestorben sein.« Zudem habe ein Tierarzt einen natürlichen Tod ausgeschlossen. Gefunden wurde die Katze von Anwohnerin Tina Schürmann, die blaue Stellen am Kopf des Tieres entdeckt habe. Schürmann hatte das Tier in den vergangenen zweieinhalb Jahren gefüttert.

Ein Zuhause hatte die tote Katze demnach nicht. Sie war stattdessen eine von etwa 30 bis 40 Katzen, die sich im Bereich des Bultkamp und dem daran angrenzenden Grabeland aufhalten. Laut Tina Schürmann hatte sich das betroffene Tier jedoch von der Gruppe abgesondert, nachdem die Katzen in der Vergangenheit gezielt vertrieben werden sollten.

Da derzeit auch eine weitere kastrierte Katze vermisst wird, befürchten die Tierschützer, dass auch sie möglicherweise erschlagen wurde. »Das Echo der Leute ist sehr geteilt. Die einen fragen mich, wie ich diese Tiere denn füttern könnte. Die anderen freuen sich und stellen selbst Futter zur Verfügung«, sagt Schürmann.

Katzen werden gefüttert und kontrolliert

Die große Katzenpopulation beschäftigt die Tierschützer schon seit Jahren. »Irgendwann haben die Pächter der Gärten angefangen, dort Tiere zu halten. Das ist aber eigentlich verboten«, erklärt Helmut Tiekötter. Der Großteil der Tiere sei jedoch nicht kastriert worden und habe sich so über die Jahre unkontrolliert vermehrt. Während die Pächter der Gärten die Anlage häufig wieder verließen, blieben die Katzen dort zurück.

Um die Population zu kontrollieren, hat der Tierschutzverein mittlerweile selbst ein durch Spenden finanziertes Grundstück in der Gartenanlage angemietet. Dort werden die Tiere täglich von Tina Schürmann gefüttert und kontrolliert. Dazu wurden alle wild lebenden Katzen kastriert. »Sie können sich also nicht mehr vermehren«, sagt Tiekötter. Neuankömmlinge in der Katzengruppe würden streng überwacht und gegebenenfalls ebenfalls kastriert.

Wer die tote Katze erschlagen haben könnte, ist noch unklar. Der Tierschutzverein hat den Fall bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Das Töten oder Quälen von Tieren kann laut Tierschutzgesetz mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer hohen Geldbuße bestraft werden.

Helmut Tiekötter warnt davor, wild lebende Katzen in einen Haushalt aufzunehmen. »Das sind keine Haustiere. Sie waren in ihrer ersten Prägephase keine Menschenhand gewohnt. Deshalb ist die Chance, dass sie zahm werden auch sehr gering.« Stattdessen würden die Katzen in Panik verfallen, sobald sie eingesperrt werden.