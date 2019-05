Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Wer hoch hinaus will, der ist auf dem Leinewebermarkt richtig. Wer sich was traut, der wird sogar höher als der Turm der Altstädter Nicolaikirche hinauf getragen.

Die Gemeinde öffnet traditionell zum Stadtfest den Kirchturm. Der ist 81,5 Meter hoch. Der Freifallturm »Hangover« vor dem Rathaus transportiert die jeweils maximal 24 nervenstarken Passagiere in eine Höhe von 85 Metern. Vor dem »Fall« dürfen sie den Blick genießen – eben auch auf die um 3,50 Meter niedrigere Altstädter Nicolaikirche.

45 Minuten Leineweber von oben

Heike und Jörg gehören zu denen, die während der 45 Öffnungsminuten für den Turm gemeinsam mit Sohn Lukas (13) die 154 Stufen erklimmen. Der Leinewebermarkt unten in der Altstadt scheint weit weg, die Familie erfreut sich aber an der Aussicht: »Dahinten irgendwo wohnen wir.« Die Turmbesteigung ist an diesem Samstag um 15 und um 19 Uhr möglich, an diesem Sonntag um 13 und um 15 Uhr; die schmale, niedrige Tür zum Treppenaufgang steht dann jeweils 45 Minuten offen.

Dritter Tag beim Leinewebermarkt 2019 Fotostrecke

Foto: Bernhard Pierel

Längst nicht so hoch hinaus geht es für die Flying Dutchmen im »Streetlife«-Programm des Kulturamtes auf dem Bunnemannplatz. Michiel Hesseling und Jean-Michel Paré fahren mit einem Einrad herum, das auf immerhin vier Meter Sitzhöhe kommt. Dabei wird auch jongliert und parliert – Publikum und Akteure haben allemal ihren Spaß.

Bereits seit mehreren Jahren hintereinander auf dem Leinewebermarkt: das Überkopffahrgeschäft »Jekyll & Hyde«. Den Mutigen, die dort Platz nehmen, bleibt ob der Geschwindigkeit wenig Zeit, den Blick auf Bielefeld zu genießen, aber: Sie werden bis auf immerhin 41 Meter in die Luft gewirbelt.

Das sind wiederum drei Meter mehr, als das Riesenrad »Movie Star«, das seinen Stammplatz am Rand des Skulpturengartens hat, seine Fahrgäste, die in den Gondeln Platz genommen haben, trägt: nämlich maximal auf 38 Meter.

108 Sport- und Tanzgruppen

Hochgefühle kommen bei Akteuren auch auf, wenn sie festen Boden unter den Füßen behalten. Die Mitglieder der 108 Sport- und Tanzgruppen – die Jüngsten sind drei Jahre alt – die jeweils 15 bis 20 Minuten lang auf der Bunnemannplatz-Bühne stehen, werden vom Applaus des Publikums getragen und genießen ihre Höhenflüge. Karl-Wilhelm Schulze, Geschäftsführer des Sportbundes, betont: »Ja, da ist viel Herzblut dabei. Die Akteure freuen sich Monate im Voraus auf ihren Auftritt.« Schulze ist seit Jahrzehnten der »Nachmittags-Moderator«.

Auf ein weiteres Hoch dürfen sich die Besucher des Stadtfestes ebenfalls noch an diesem Wochenende freuen: Das Hoch trägt den Namen Pia und soll an diesem Sonntag Temperaturen von bis zu 30 Grad bringen.