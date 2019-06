Bielefeld (WB/sb/bp). Der Leinewebermarkt biegt bei heißem Wetter auf die Zielgeraden ein. Zum ersten Mal öffnen am Leinewebermarkt-Sonntag auch die Geschäfte in der Innenstadt (13 bis 18 Uhr).

Foto: Bernhard Pierel

Der Termin für den verkaufsoffenen Sonntag war kein Wunschtermin – und zwar, weil nach der Novellierung des Ladenöffnungsgesetzes 2018 und einer Klagewelle der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gegen verkaufsoffene Sonntage auch in Bielefeld deren Anzahl auf 13 (Innenstadt und Stadtbezirke) reduziert wurde, der »Flirt mit dem Herbst« ausfallen musste. So sei in Verbindung mit einem Traditionsfest immerhin aber der Leinewebersonntag genehmigungsfähig gewesen.

Das Loom-Parkhaus könne am Sonntag bereits ab 11 Uhr genutzt werden. Außerdem werde das Parkhaus Am Zwinger, das mehrere Wochen wegen Sanierungsarbeiten geschlossen war, ab 1. Juni wieder geöffnet sein. Bielefelder könnten zudem bequem mit Stadtbahn und Bus in die Stadt kommen.

Zudem bietet auch der Leinewebermarkt am Sonntag wieder volles Programm:

Musik für die lieben Kleinen steht auf dem Süsterplatz auf dem Programm: unter anderem mit »Kater Kati« und elterntauglichen Popsongs von Hochbett-Piraten oder Leberwurst in Turnschuhen (14 Uhr) und mit »Randale« und brandneuen Songs von der aktuellen CD (16 Uhr). Dazwischen: inklusiver Rock mit »Oder so!«.

Die Bühne auf dem Alten Markt bietet unter anderem einen italienischen Musikabend mit Viventy (19 Uhr) zum Ausklang am Sonntag.

Das komplette Programm gibt es hier.