Bielefeld(WB/sb). Die Drogeriemarktkette dm öffnet am Freitag, 7. Juni, an der Bahnhofstraße 2 ihre mit 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche größte Filiale in Bielefeld. Wie das WESTFALEN-BLATT berichtete, erfolgt die Neueröffnung am jetzigen Standort des Modekonzerns s.Oliver.

Nach Angaben des Unternehmens ist es die achte dm-Filiale in Bielefeld. Der neue Markt umfasst zwei Etagen. Als Filialleiterin agiert Bettina Voges.

In Bielefeld ist die Drogeriemarktkette bislang vertreten im Nordmarkt-Center an der Apfelstraße, an der Detmolder Straße, an der Hansestraße in Sennestadt, an der Engerschen Straße in Schildesche, an der Hauptstraße in Brackwede, an der Ecke Stresemannstraße/Herforder Straße sowie an der Bahnhofstraße 39.

Wie berichtet, ist zudem ein dm-Markt am bisherigen Standort von Möbel Boss an der Detmolder Straße 320 geplant.