Es sei einer der besucherstärksten Leinewebermärkte gewesen, aber es gebe keinen neuen Rekordwert, berichtet Mitorganisator Sebastian Wappelhorst (Bielefeld Marketing). Es war bereits der vierte Leinewebermarkt im XXL-Format – also über fünf Tage.

Erstmals fand beim Leinewebermarkt auch ein verkaufsoffener Sonntag statt. Das »Experiment« sei insgesamt gelungen, teilen die Veranstalter mit. Der Leinewebermarkt habe vom Handel profitiert. Es sei der Wunsch der Händler, auch im nächsten Jahr zum Leinewebermarkt einen verkaufsoffenen Sonntag zu veranstalten.

Open-Air-Konzerte auf dem Jahnplatz erneut Publikumsmagnete

Zu den Attraktionen in diesem Jahr gehörten erneut die Jahnplatzkonzerte. 8500 Besucher verfolgten den Open-Air-Auftritt der Sängerin Lea am Mittwochabend, zu Lions Head kamen einen Tag später 3500 Besucher.

Der Sanitätsdienst (Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter) hat 2100 Einsatzstunden geleistet. 105 Mal mussten Blessuren oder Schwächeanfälle versorgt werden, zwölf Menschen kamen ist Krankenhaus. Es habe keine besonderen Zwischenfälle gegeben.

Der Leinewebermarkt kostet die Bielefeld Marketing rund 350.000 Euro. Das Geld kommt zusammen vor allem durch Sponsorenunterstützung (50 Prozent) und durch Standgebühren. Die Bielefeld Marketing zahlt an die Stadt 60.000 bis 70.000 Euro an Sondernutzungsgebühren und an den städtischen Umweltbetrieb rund 15.000 Euro an Reinigungskosten.

Schon mal vormerken: Leinewebermarkt 2020 ist vom 20. bis 24. Mai.