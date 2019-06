Bielefeld (WB). Am Wochenende sind bei Unfällen in Bielefeld zwei Fußgänger verletzt worden. Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr fuhr ein 52-jähriger Bielefelder ein Frau (26) an, als er von Rabenhof nach links in die Stauferstraße abbiegen wollte. Die 26-jährige Bielefelderin wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.