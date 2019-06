Das Landgericht in Bielefeld Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/dpa). Ob Enkeltrick oder Anruf durch vermeintliche Polizeibeamte – vor allem ältere Menschen fallen immer wieder am Telefon auf Betrüger herein. Jetzt beginnt am Landgericht Bielefeld ein Prozess um diese Masche. Laut Anklage verloren die Betrugsopfer um die 630.000 Euro.