Bielefeld (WB). Das Amt für Verkehr führt an diesem Donnerstag die jährliche Nacheichung der stationären Blitzer im Bereich des Ostwestfalentunnels in Richtung Eckendorfer Straße durch.

Zum Ausmessen der Sensoren in der Fahrbahn sperrt die Verkehrsleitzentrale nach Angaben der Stadtverwaltung dafür gegen 10 Uhr für maximal zehn Minuten die Tunnelzuführung der Süd-Röhre. Anschließend wird der Standort im Tunnel in Fahrtrichtung Eckendorfer Straße nachgeeicht. Während dieser Arbeiten bleibt der rechte Fahrstreifen frei. Der linke Fahrstreifen wird mit einer fahrbaren Absperrtafel abgesichert. Die Prüfungsarbeiten in der Gegenrichtung sollen später erfolgen.