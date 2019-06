Von Jenz Heinze

Bielefeld (WB). Ob der falsche Enkel am Telefon oder ein Anruf von angeblichen Polizisten – vor allem Senioren werden immer wieder Opfer von Telefonbetrügern. Am Landgericht Bielefeld hat gestern ein Prozess um diese Masche begonnen. Der Staatsanwaltschaft zufolge verloren die Betrugsopfer – allesamt vermögende Rentner zwischen 75 und 85 Jahren – etwa 630.000 Euro.

Vor Gericht müssen sich zwei mutmaßliche Kriminelle verantworten, die Senioren nach Anrufen falscher Polizisten um ihr Erspartes gebracht haben. Die Angeklagte (27) und ihr Lebensgefährte (28) sollen zu einer Bande gehören, die über ein Callcenter im türkischen Izmir Opfer unter anderem in Bielefeld und Hannover betrogen haben sollen.

In den angeklagten neun Fällen soll die Bande Geld, Gold und Schmuck im Wert von etwa 630.000 Euro erbeutet haben. Der Deutschkosovare aus Hannover (28) und die Deutschkasachin aus Elmshorn (27) traten bei der Masche als Abholer auf. Zuvor riefen die Hintermänner aus der Türkei bei den Opfern an und setzten sie massiv unter Druck.

Stundenlange Gespräche mit den Senioren

Dabei wurde den Rentnern der Anklage zufolge von vermeintlichen Kripobeamten in teilweise stundenlangen Gesprächen vorgegaukelt, dass ihr Vermögen von Einbrechern oder kriminellen Bankmitarbeitern bedroht sei. Die Senioren sollten Geld und Wertsachen sofort außerhalb der Wohnung in Sicherheit bringen.

Polizisten würden sich dann um die Sicherstellung kümmern. Dann sollen die Angeklagten an den Tatorten in Bielefeld und Hannover aufgetaucht sein, um das im Freien deponierte Vermögen zu stehlen und an Hintermänner weiterzugeben.

Die Polizei rät, am Telefon nie Auskunft über die Vermögensverhältnisse zu geben. Ein Polizist: »Wenn’s am Telefon um Geld geht, sofort auflegen. Wenn es tatsächlich ein Verwandter war, kann der ja persönlich vorbeikommen.«